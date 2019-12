Natale a Fabriano all’insegna della tradizione, gita fuori porta a Perugia e sulla costa

Prima al ristorante o a casa con gli amici. Poi, un tour sulla costa. Questo, in estrema sintesi il 25 dicembre dei fabrianesi che hanno approfittato del bel tempo per cercare di stare fuori casa il più possibile

FABRIANO – Prima al ristorante o a casa con gli amici. Poi, un tour sulla costa. Questo, in estrema sintesi il 25 dicembre dei fabrianesi che hanno approfittato del bel tempo per cercare di stare fuori casa il più possibile. Un Natale a Fabriano che continua a rimanere all’insegna delle tradizioni.

Dopo la Vigilia di Natale trascorsa, nella stragrande maggioranza dei casi, riunendosi con amici e parenti. Per il giorno di Natale, i fabrianesi hanno affollato le numerose attività di ristorazione della città. Quasi tutti i ristoranti e/o agriturismi, infatti, hanno fatto registrare il sold-out da giorni. Menù a costi contenuti, ma all’insegna della grande qualità e varietà delle pietanze proposte.

Sono stati tanti a Fabriano, quindi, ad aver approfittato di questa possibilità. Prima in Chiesa per la Santa Messa per tutti coloro che non sono riusciti a farli a mezzanotte. Quindi, a pranzo fuori casa. Anche se non mancano coloro che hanno deciso di raddoppiare la cena della Vigilia, anche con il pranzo di Natale in casa. Sempre all’insegna dello stare insieme con parenti e amici.

Il tempo, molto clemente, ha portato i fabrianesi a uscire nel pomeriggio. In molti sono andati via da Fabriano in direzione di Perugia e, soprattutto, della costa. Non sono mancate, però, le classiche “vasche” nel centro storico di Fabriano. A scambiarsi gli auguri con gli altri passanti e/o conoscenti.

Un selfie sotto l’Albero di Natale e, per i più giovani, una pattinata sul ghiaccio ecologico della pista di pattinaggio posizionata in piazza del Comune. La sera preso d’assalto il cinema multisala, Movieland, del centro commerciale Il Gentile della zona di Santa Maria. In alternativa, i classici giochi natalizi – tombola in primis – a casa di amici e parenti. Un Natale all’insegna delle tradizioni e per questo vissuto in serenità.

