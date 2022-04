Nascondeva cocaina ed eroina: 60enne denunciato a Fabriano

I poliziotti gli hanno trovato indosso 4 involucri con cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Oltre alla denuncia, anche una multa perché a bordo di un veicolo non revisionato

FABRIANO – Un normale controllo ha permesso agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, diretto dal Commissario Moira Pallucchi, di denunciare un insospettabile 60enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti gli hanno trovato indosso 4 involucri con cocaina ed eroina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Oltre alla denuncia, anche una multa perché a bordo di un veicolo non revisionato. Infine, in via cautelativa, ritirate armi che l’uomo aveva regolarmente denunciato in virtù della licenza in suo possesso.

I fatti

Proseguono i controlli messi in piedi dal personale dell’Anticrimine del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano che da tempo teneva sotto osservazione alcune persone dedite al consumo di stupefacenti. Obiettivo dichiarato risalire ai canali di approvvigionamento e, ovviamente, a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze di droga. Gli agenti hanno fermato un’auto che destava particolare sospetto e alla cui guida vi era un uomo 60enne residente a Fabriano. Dopo la relativa identificazione, i poliziotti hanno notato l’atteggiamento nervoso ed impaziente, del guidato. Si è, così, deciso di approfondire il controllo. Una giusta intuizione visto che l’attività investigativa posta in essere dagli agenti ha permesso di rinvenire e sequestrare 4 involucri di stupefacente del tipo eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi, che lo stesso, ben celava indosso. In virtù di ciò, il fabrianese è stato denunciato all’autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’atto del controllo del veicolo emergeva inoltre che il soggetto viaggiava a bordo dell’autovettura priva di regolare revisione, e per questo gli è stata anche elevata una contravvenzione del valore di 173 euro. Infine, poiché risultava titolare di licenza alla detenzione di armi, a scopo cautelativo, gli sono state ritirate sebbene regolarmente denunciate e detenute.