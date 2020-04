Donare ascoltando musica? Oggi è possibile grazie alla playlist che raccoglie fondi

L'associazione Microclima di Fabriano ha lanciato un'idea che promuove giovani artisti marchigiani e raccoglie donazioni per la sanità regionale. Ecco come partecipare e i nomi dei musicisti coinvolti

FABRIANO – Ascoltare della bella musica, promuovere giovani artisti marchigiani e avere la possibilità di fare del bene. Sono questi i tre pilastri che hanno spinto l’associazione artistica Microclima di Fabriano, nata nel 2017, a lanciare attraverso i propri canali social, un messaggio importante: «Aiutare è semplice: basta ascoltare una canzone».

Musica inedita e donazioni in favore della sanità regionale: ecco il progetto che parte dalla consapevolezza che «La pandemia da Covid-19 ha impattato profondamente la vita di tutti noi, certamente di chi è anziano visto che il Coronavirus sta falcidiando la memoria storica dell’Italia. Ma anche noi giovani che possiamo essere inconsapevolmente un veicolo di contagio e, soprattutto, perché ci ha completamente limitato nella sfera sociale. Non ci siamo voluti dare per vinti, ma abbiamo risposto partendo da un linguaggio universale, la musica», fanno sapere i giovani soci dell’associazione Microclima di Fabriano che sono protagonisti di iniziative in campo artistico a 360 gradi fin dalla loro nascita nel 2017.

Gli artisti che hanno donato un loro brano inedito

Il loro appello è stato immediatamente raccolto da tanti musicisti, ne è nata una compilation di 30 brani, inediti, che ciascuno può ascoltare. «Questa compilation comprende i brani di 30 musicisti che condividono col territorio marchigiano un profondo legame fatto di ferite, lotta, gioia ed energia».

Si tratta di: Klidas (Macerata); Hiroshi (Fermo); Arkudy (Fermo); Ricordi del Pianeta Blu (Fabriano); F4 (Fabriano/Milano); Balldreaming (Porto San Giorgio); Empty Dialogue (Fabriano); I Dischi di Anita (Osimo); KOS (Fabriano); Ruben e Marigü (Fabriano/Sassoferrato); Superpusher (Fabriano); Marco Agostinelli (Fabriano); Brutti di Fosco (Cingoli); Roberto Bisello (Fabriano); Light_no_light (Fabriano); Black Mirrors (Fabriano); Unconventional Petz (Macerata); Rik Frost (Fabriano); Push Against New Fakes (Sermide Mantova); Add Some Random (Torino); Aval (Senigallia); Phlebas (Fabriano); And The Bear (Jesi); E404 (Tolentino); (non è) IKA (Fabriano); Frankie Wah (Macerata); Sgt. Blue (Fabriano); Adrio Fiorucci (Fabriano); Francesco Marchetti TARA (Bruxelles); Emanueli Kanani (Fabriano).

«La compilation si può ascoltare nella piattaforma musicale Bandcamp e il link della piattaforma si può trovare nella nostra pagina Facebook di Microclima, ma ciò che ci preme evidenziare è che abbiamo realizzato questo progetto corale con uno scopo importante, raccogliere fondi da destinare alla sanità regionale impegnata a fronteggiare la pandemia. Sarà l’Asur Marche a utilizzare i fondi, sono già arrivate le prime donazioni, per le aree più bisognose».