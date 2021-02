Multe covid a Fabriano: sanzionato anche il titolare di un pubblico esercizio

FABRIANO – Quattro multe elevate a Fabriano per aver violato le norme in vigore per contenere la pandemia da coronavirus. Ad essere gravati da sanzione amministrativa, il titolare di un locale cittadino che ha consentito di proseguire l’happy hour oltre le 18. E tre cittadini romeni che passeggiavano oltre l’orario imposto del coprifuoco.

I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, sono stati impegnati nel corso dell’ultimo fine settimana (sabato 13 e domenica 14), come di consueto, in numerosi servizi di controllo del territorio. Da una parte, la prevenzione messa in piedi per contrastare ogni tipologia di reato, a cominciare dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol, soprattutto fra i giovanissimi della città e del comprensorio. Dall’altra, il pieno rispetto delle normative in vigore per prevenire la diffusione della pandemia da Coronavirus. Dunque, corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza, divieto di assembramento, rispetto delle regole per bar e ristoranti, rispetto del coprifuoco.

Ebbene, domenica 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, alcuni avventori hanno pensato bene di festeggiare il giorno degli innamorati con un lungo aperitivo in un locale sito nell’immediata periferia di Fabriano. Intorno alle 18.30, una pattuglia dei carabinieri ha notato la presenza di molta gente nel locale e si è fermata per approfondire. Alla vista dei militari, tutti i clienti si sono dati alla macchia, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Non così il titolare del pubblico esercizio che ha provato a fornire giustificazioni poco plausibili per il mancato rispetto dell’orario di divieto imposto per il servizio interno al locale, vale a dire le ore 18 quando si è in zona gialla. L’evidenza dei tavoli ancora imbanditi di vivande e cocktail, trenta minuti dopo il limite orario consentito, segno evidente della presenza di clienti, hanno portato i Carabinieri di Fabriano a sanzionare il titolare con una multa pari a 400 euro.

Altre tre sanzioni, infine, sono state comminate ad altrettante persone – romeni residenti a Fabriano – che, sempre domenica 14 febbraio, sono state sorprese dopo le 23 a passeggiare per le vie del centro cittadino senza giustificato motivo. Per ciascuno una multa da 400 euro.