Fabriano, multa di oltre 3mila euro perché sorpresa a orinare in piazza

FABRIANO – Multa di oltre 3mila euro a una 20enne residente fuori regione sorpresa in piazza Quintino Sella a Fabriano mentre stava orinando in strada. Denunciato un 36enne per guida in stato di ebbrezza e multato per oltre 300 euro per fuga dopo incidente con soli danni alle cose. Queste le ultime due operazioni portate avanti, negli ultimi giorni, dai carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

Si intensificano le operazioni di controllo del territorio da parte dei militari di Fabriano al fine di far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti, sia in città che nelle frazioni, e prevenire qualsiasi tipologia di reato, compreso l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcol mentre si guida. Controlli che sono stati potenziati con servizi di osservazione in borghese e con più pattuglie, sia di giorno che di notte. Ma certamente, desta abbastanza sconcerto quanto accaduto intorno alle 3 del mattino in piazza Quintino Sella. Una ragazza di 20 anni, non residente nelle Marche, è stata sorpresa dai carabinieri mentre stava facendo la pipì in mezzo alla piazza. In base alla normativa vigente, la ragazza è stata oggetto di una sanzione amministrativa di oltre 3mila euro.

L’altro fatto di cronaca riguarda, invece, un 36enne di Fabriano che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente di guida, il sequestro del mezzo e una multa di oltre 300 euro per fuga dopo incidente con soli danni alle cose. Il giovane, lungo il viale che dall’ospedale Engles Profili conduce alla stazione ferroviaria, ha urtato con la sua macchina, un veicolo regolarmente parcheggiato. L’automobilista, però, non si è fermato e con uno pneumatico quasi a terra ha proseguito la corsa per diverse centinaia di metri. La pattuglia, dopo aver effettuato i rilievi, è riuscita a intercettare il mezzo che si era parcheggiato nella periferia della città con il giovane ancora a bordo. Sottoposto all’esame dell’alcoltest segnava un valore superiore a 1,5 grammi su litro.