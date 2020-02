La proposta: fare di Monticelli di Fabriano un percorso vita

FABRIANO – Da sempre uno dei luoghi più amati e frequentati a Fabriano per chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, ma un po’ trascurato secondo i residenti. Parliamo della storica spianata dei Monticelli, luogo estivo per eccellenza dei fabrianesi, che però necessita di un intervento.

I residenti chiedono la sistemazione della strada, la pulizia e un progetto serio di recupero con un percorso vita, una sorta di palestra popolare a cielo aperto a tre chilometri dai giardini pubblici della città della carta.

A lanciare la proposta è Sandro Tiberi, appassionato d’arte, volontario e storico di Fabriano: «Monticelli, in prossimità di Collepaganello, è uno dei luoghi più amati dai fabrianesi e da chi ama passeggiare nelle nostre montagne. È un’oasi di verde polifunzionale: è adatta per chi vuole camminare nei tre sentieri con vari livelli di difficoltà, per chi vuole prendere il sole d’estate, per chi vuole socializzare con il gioco di bocce, a carte o mangiare al sacco sui tavoli in legno con panche posizionate tra la pineta».

Uno dei maggiori problemi riscontrati è quello relativo all’accesso alla spianata «poiché altamente rischioso per il notevole dislivello tra la strada asfaltata e la terra battuta che si apre in un grande slargo. La causa dei diversi solchi nella terra battuta è dovuta all’intemperie e, nell’attraversare con le auto, si deve stare attenti a non cadere nei solchi che sono presenti. L’area, se è di proprietà del Comune, necessità di un restyling doveroso per i tanti concittadini che la frequentano», auspica Tiberi. Ma non solo l’intervento pubblico, anche un interessamento di privati per la preparazione di un progetto da sottoporre all’amministrazione comunale riguardo l’allestimento di un “percorso vita”, «una palestra popolare a cielo aperto con attrezzature sportive per allenamento a corpo libero: l’esercizio fisico all’aperto è un valore aggiunto non indifferente. In un’epoca in cui è fondamentale avere un’attenzione sempre più focalizzata sulla cura e il miglioramento della persona, curando l’aspetto fisico, una palestra all’aperto permetterebbe di avere a cuore non solo il ritmo respiratorio o la potenza aerobica, ma anche l’ambiente e un pezzo del nostro passato, che proprio ai Monticelli ha vissuto».