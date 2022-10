Le meraviglie geologiche fabrianesi e marchigiane in tv su Focus

FABRIANO – Il territorio fabrianese sarà protagonista di un documentario geologico che andrà in onda giovedì 20 ottobre alle 21:15 su FOCUS (canale 35 del digitale terrestre e SKY). Il documentario racconterà la storia geologica della regione Marche, patrocinato dall’Ordine dei Geologi delle Marche, dal Consiglio Nazionale dei Geologi e realizzato grazie alla collaborazione dei docenti della Sezione di Geologia dell’Università di Camerino.

Gran parte dell’itinerario ha riguardato il nostro territorio, che vede di diritto i comuni di Fabriano e Genga protagonisti assoluti in quanto custodi di un patrimonio geologico di eccezionale valore che non tutti conoscono. Visiteremo i borghi di Castelletta, Precicchie, Pierosara, Monte Revellone, le Grotte di Frasassi, il tempio del Valadier e capiremo come questi siano luoghi molto significativi per testimoniare quella che è stata l’evoluzione geologica dell’area.

Le rocce presenti sotto ai nostri piedi si sono formate 200 milioni di anni fa al di sotto del livello marino; col passare del tempo sono state piegate, fagliate ed accavallate le une sulle altre fino ad emergere al di sopra del livello del mare. Un’emozionante storia geologica lunga milioni di anni che verrà raccontata dal conduttore Luigi Bignami attraverso approfondimenti con docenti e ricercatori geologi, in grado di leggere e raccontare le pagine impresse nelle rocce.

Da non perdere quindi l’appuntamento giovedì alle 21:15 su FOCUS, un’occasione per apprezzare la straordinaria geodiversità del nostro territorio e della nostra regione e guardare il nostro splendido paesaggio con occhi diversi, con gli occhi del geologo.