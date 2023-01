Fabriano, i mastri presepai protagonisti dell’Oratorio del Gonfalone

FABRIANO – Da domenica 4 dicembre, nella suggestiva sala dell’Oratorio del Gonfalone di Fabriano, è presente una mostra di Presepi artistici artigianali, che vede come partecipanti alcuni dei principali mastri presepai marchigiani e non solo.

Saranno ospiti fino all’8 gennaio 2023 presepi artistici realizzati con diverse tecniche: «Da quando sono nato sono sempre stato appassionato – afferma Alessio Salsano, uno dei maestri ospiti della mostra -. Sono nativo di Cava De’ Tirreni, nel Salernitano e già i miei genitori facevano il presepe. Sono sempre stato appassionato e dopo la pensione mi sono dedicato al presepe napoletano del ‘700. Inizialmente prendevo pezzi semilavorati, costruivo i miei presepi con personaggi già in parte costruiti, ora invece faccio personaggi miei e sono tutti di origine napoletana. Ora mi sono trasferito a Sassoferrato e non è la prima volta che partecipo a mostre di questo genere, ho presentato qualche mio lavoro già in altre mostre e sono ormai decenni che faccio presepi».

Fabrizio Ciccolini è molto entusiasta dell’evento: «Sono ben 35 anni che mi diletto in questa forma di arte povera – afferma -. Ho iniziato ufficialmente nel 1987 ma già prima li costruivo in famiglia e la passione c’è sempre stata. Quella all’Oratorio del Gonfalone di Fabriano è una mostra per me molto interessante e ho enorme piacere nell’esporre i miei lavori. Per tutti questi anni mi sono speso per promuovere e valorizzare il presepe in genere, ma devo dire con scarsi risultati. Se sei solo e non hai alle spalle chi ti supporta finanziariamente, non si fa mai molta strada».

Anche Erasmo Rovelli, maestro di presepi di Castelraimondo, è molto soddisfatto dell’evento: «Ho iniziato a fare i presepi già da piccolino, li facevamo a casa perché è sempre stata una tradizione. Sono passato al realizzarli nelle chiese. Ho 70 anni e sono 55 anni che faccio presepi e devo dire che questa mostra al Gonfalone di Fabriano mi piace molto. Ho visitato la mostra e tutti i presepi sono molto belli e realizzati con passione e amore. Questo è il segreto di ogni presepe».