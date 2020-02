In manette per lesioni ai suoceri e a un poliziotto, arresto convalidato. Ma è già in libertà

Protagonista della vicenda un 30enne africano, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto ad avviso orale da parte della Questura di Ancona. La rissa è avvenuta in strada per dissidi familiari

FABRIANO – Prima aggredisce i suoceri, poi gli agenti che sono intervenuti per evitare il peggio. In manette un 30enne africano residente a Fabriano. Arresto convalidato e rimesso in libertà in attesa del processo. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale. Ottima operazione portata avanti dal Commissariato di Fabriano.

Domenica pomeriggio 2 febbraio, intorno alle 16, con rissa in strada nel centro storico di Fabriano originata da dissidi familiari. Protagonista un 30enne africano, noto pregiudicato per molteplici precedenti specifici e già sottoposto ad avviso orale da parte della Questura di Ancona. L’uomo residente in città, dopo aver incontrato alcuni parenti nel centro storico per motivi legati a diatribe sull’affidamento della figlia minore, ha intercettato i suoceri in strada, aggredendoli prima verbalmente e poi fisicamente.

La segnalazione di quanto stava accadendo è giunta al 113 del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Gli agenti, coordinati dal commissario Capo Fabio Mazza, sono prontamente intervenuti, scongiurando la degenerazione della lite. Nel tentativo di ricondurre alla calma l’extracomunitario, uno dei poliziotti intervenuti è stato aggredito a sua volta, tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili. I medici gli hanno refertato lesioni guaribili in sei giorni. Anche i suoceri dell’africano si sono recati al presidio ospedaliero cittadino riportando lesioni guaribili in pochi giorni.

L’uomo è stato arrestato su disposizioni del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Questa mattina, 3 febbraio, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto innanzi al giudice del Tribunale di Ancona. L’arresto effettuato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano è stato convalidato, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo.