Anche i maestri infioratori di Fabriano protagonisti del Tappeto mondiale

FABRIANO – Gli Infioratori del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano partecipano con gioia al progetto dell’infiorata diffusa “Tappeto mondiale”, consapevoli che fare rete e partecipare a progetti comuni sia una formidabile fonte di crescita e miglioramento, sia personale che come associazione di infioratori. I maestri infioratori di Fabriano sono al lavoro nella chiesa della Madonna delle Grazie per realizzare la piccola tappa del Camino de Santiago. Il 24 e 25 luglio, mattina e pomeriggio, la chiesetta sita in via Le Conce sarà aperta ai visitatori che potranno ammirare l’opera.

Tappeto mondiale, l’iniziativa

Infiorata mondiale per Santiago de Compostela: “XACOBEO 2021”. Uniti nello stesso cammino, l’Italia e il mondo saranno presenti al “Giacobeo 2021”. Arte, devozione e promozione turistica si fondono in una manifestazione unica. Il 24 luglio, l’Associazione nazionale delle Infiorate Artistiche Infioritalia insieme a diverse città italiane ed altri Paesi del mondo, realizzeranno in contemporanea lo stesso tappeto di fiori in ciascuna delle località, come segno di fede e di unione tra i popoli in una strada comune, il Camino de Santiago.

Tra le tante nazioni coinvolte ad esempio vi sono: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Germania, Guatemala, Honduras, India, Lituania, Messico, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panamà, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti di America, Tunisia, Ungheria e Venezuela.

La commissione nei mesi precedenti ha dato l’avvio a un concorso internazionale per l’ideazione del bozzetto comune da sviluppare. Numerose sono state le proposte presentate e per maggioranza ha vinto quella pervenuta dalla località di Chinchón in Spagna. Nel bozzetto sono rappresentati tre importanti simboli: la “concha”, simbolo del Cammino, la croce latina rossa, simbolo de “l’Orden de Santiago” (un antico ordine monastico-militare sorto nel XII secolo nel Regno di León e reso dinastico nel 1492) e il “Botafumeiro” (un immenso incensiere viene portato lungo il transetto minore della cattedrale). In basso nel bozzetto, ogni località apporrà il suo nome e la distanza che la separa dalla città di Santiago de Compostela.