Fabriano: l’ultimo saluto a Neida Mingarelli

I nipoti della donna, vedova e senza figli, non riuscivano a contattarla da diverse ore quando hanno deciso di lanciare l’allarme per la preoccupazione

FABRIANO – Muore sola in casa dopo un malore avuto in bagno. I nipoti, non riuscendo a contattarla, lanciano l’allarme. Purtroppo, però, Neida Mingarelli è stata trovata ormai esanime. Tragedia della solitudine nella tarda serata di venerdì in viale Zonghi a Fabriano.

Neida Mingarelli, 85 anni, è stata trovata priva di vita appoggiata alla vasca del bagno. I nipoti della donna, vedova e senza figli, non riuscivano a contattarla da diverse ore quando hanno deciso di lanciare l’allarme per la preoccupazione. Sul posto, in viale Zonghi, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e un’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili.

Neida Mingarelli

I pompieri hanno forzato la porta di ingresso dell’appartamento sito al primo piano di una palazzina poco distante dalla sede distaccata del Tribunale di Ancona a Fabriano e ora occupata, provvisoriamente e per i prossimi tre anni almeno, dagli studenti della scuola media Giovanni Paolo II. Una volta entrati in casa, i soccorsi hanno ispezionato tutte le stanze. All’interno del bagno, il corpo ormai esanime della 85enne, adagiato vicino alla vasca da bagno. I sanitari hanno constatato il decesso dell’anziana avvenuto per cause naturali. Probabilmente Neida ha avuto un improvviso malore mentre si era recata in bagno. La salma è stata subito messa a disposizione dei parenti in vista dell’effettuazione del rito funebre.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, 5 gennaio. Il corteo funebre partirà dalla camera ardente allestita nei locali dell’obitorio dell’ospedale Engles Profili di Fabriano alle 15 in direzione della chiesa della Misericordia. Il feretro sarà, quindi tumulato all’interno del cimitero delle Cortine.