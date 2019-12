Lutto a Fabriano, Gabriele Battistoni se ne è andato

Circondato dall'affetto di una famiglia meravigliosa, ha perso la propria battaglia contro il cancro. La camera ardente sarà allestita da questo pomeriggio (26 dicembre) alle 18. I funerali in programma per il 28 dicembre

FABRIANO – Ha perso la sua battaglia contro il cancro, Gabriele Battistoni, giovane di 32 anni di Fabriano, operaio alla BS Service.

Ha raccontato la sua malattia senza nascondere nulla, attraverso numerosi post su Facebook, sempre accompagnati da parola e/o foto intrise di speranza e combattività. Purtroppo, però, la scorsa notte, giorno di Natale, Gabriele se ne è andato, circondato dall’affetto di tutti i suoi familiari, a iniziare dalla moglie Valentina, e dei suoi genitori Paola e Gianfranco, insieme al fratello Francesco.

Era diventata la battaglia di molti a Fabriano, quella di Gabriele Battistoni che qualche tempo dopo aver ricevuto la terribile diagnosi, ha iniziato a rendere partecipi amici e conoscenti, attraverso il popolare social network, Facebook. Quando doveva effettuare analisi o iniziare i cicli di cure, il 32enne con hashtag contro il cancro, infondeva coraggio a sé stesso e a tutti i suoi cari.

Foto di Gabriele, sempre sorridente e con quella luce negli occhi di chi era pronto a non farsi vincere dallo sconforto, anzi di un guerriero che credeva profondamente di potercela fare. Forte anche dell’affetto della famiglia, dei numerosi amici e di tutti coloro che hanno sempre fatto il tifo per il 32enne.

Il suo quadro clinico, però, è iniziato a peggiorare, non rispondendo come avrebbe dovuto alle cure. Fino alla scorsa notte, quando Gabriele Battistoni è salito al Cielo in un giorno speciale come può essere quello di Natale. La camera ardente sarà allestita da questo pomeriggio, 26 dicembre, alle 18 all’interno della casa funeraria Infinitum di Bondoni a Fabriano.

Il funerale si svolgerà il 28 dicembre. Il corteo funebre si muoverà alle 14:45 dalla camera ardente, in direzione della Cattedrale di San Venanzio a Fabriano, dove alle 15 sarà officiato il rito funebre. Il feretro sarà, quindi, tumulato all’interno del cimitero di Nebbiano.

La famiglia, profondamente provata dal dolore, ha invitato tutti a devolvere offerte in favore del reparto di Oncologia dell’ospedale di Fabriano.

Tanti i messaggi di cordoglio, a racchiuderli anche a nome dell’intera città di Fabriano, il sindaco Gabriele Santarelli. «La vita trova sempre il modo di riportarti alla realtà anche in questi momenti in cui tutto dovrebbe essere sinonimo di serenità, condivisione e festa e lo fa nel modo più bastardo che ci sia nel giorno in cui meno te lo aspetti. Non c’erano molte occasioni per vederci, ma era già bello scriverci ogni tanto e sapere che c’eri, che eri lì, faccia alla vita, con i tuoi calzini improbabili, i tuoi piatti che dovevano essere proprio buoni, ma che facevano sorridere per il modo in cui li presentavi. Mi piaceva chiederti della tua casa che ha dato un po’ da fare anche a me e adesso mi tengo stretto il ricordo prezioso di te e Valentina di fronte a me nel giorno del matrimonio. C’è poco da dire, avevi stile da vendere amico mio e a pensarci bene hai voluto dimostrarlo fino alla fine».

