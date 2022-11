Lutto nella chiesa di Fabriano: «Perdiamo un grande sacerdote, un uomo di Dio»

FABRIANO – «Perdiamo un grande sacerdote, un uomo di Dio, vicino a tutti i vescovi con cui ha collaborato, ai sacerdoti e alle persone che ha accompagnato con la sua saggezza e preghiera. La Diocesi tutta è riconoscente per il suo servizio e lo affida alla misericordia di Dio, con la certezza che dal Paradiso continuerà a pregare per ognuno di noi».

Con queste parole il vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, ha invitato tutti i fedeli a stringersi attorno alla figura dell’ex vicario generale don Luigi Monti deceduto ieri a 87 anni nella sua abitazione. «Salutiamo un grande sacerdote, sempre disponibile, stimato da tutti, pronto a servire il Signore compreso la mattinata stessa quando al Santuario della Madonna del Buon Gesù ha celebrato la sua ultima Messa», l’annuncio della Diocesi di Fabriano.

Papa Giovanni XXIII e mons. Luigi Monti

Il lutto

Nativo di Genga, è stato per tutta la vita un punto di riferimento importante per la Diocesi. Per il clero è stato «un parroco amatissimo, uomo di grande fede, profondo testimone del Vangelo, umile servitore della Chiesa». La Diocesi lo «affida alla meravigliosa luce di Cristo risorto perché possa continuare a celebrare l’Eucaristia nella Gerusalemme celeste». Vicinanza è stata espressa anche dal vescovo emerito, Giancarlo Vecerrica, dall’Amministrazione comunale, da tantissime persone che hanno percorso un tratto di strada con lui.

Il suo successore alla guida della parrocchia Madonna della Misericordia, don Umberto Rotili, lo ricorda con affetto. «È stato uno storico parroco e roccia di questa chiesa, una colonna portante per tutti. Vi chiedo una preghiera per lui. Brillante, deciso, corretto, ironico, accogliente con tutti. È stato un uomo di profonda fede che mi ha accompagnato nei momenti forti della mia vita sacerdotale, dal seminario all’ordinazione. Pregava incessantemente per le vocazioni». La salma di don Luigi sarà disponibile da oggi, 14 novembre, presso la casa funeraria Infinitum Bondoni, in via Nenni. Ci sarà un momento di preghiera alle 19. Mercoledì 16 dalle ore 9 la salma di don Luigi sarà disponibile presso la chiesa della Misericordia e alle 10 è previsto un momento di preghiera. Alle ore 15 il funerale alla chiesa della Misericordia presieduto dal Vescovo Francesco Massara.

«L’improvvisa scomparsa di Don Luigi mi addolora profondamente e addolora la città. Ha rappresentato una figura di riferimento per generazioni di ragazzi, un parroco mite, scrupoloso, sempre presente con la discrezione che lo caratterizzava. Innamorato della sua parrocchia e della sua città. Per me in particolare è stato il sacerdote che mi ha fatto da guida fin dall’infanzia e a cui mi legava l’affetto che si prova verso le persone care. A tutta la Diocesi e alla sua famiglia porgo il cordoglio della nostra città e un immenso grazie per ciò che fatto per noi, certa che il suo sorriso bonario continuerà a illuminarci», ha concluso il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.