Lutto nella chiesa fabrianese, è morto Don Luigi Monti

FABRIANO – Mondo ecclesiastico in lutto per la scomparsa di Don Luigi Monti. A dare il triste annunncio è stato Don Umberto Rotili, parroco della Misericordia di Fabriano.

Don Luigi si è spento all’età di 87 anni. Storico parroco della Misericordia e colonna portante da sempre, aveva lasciato la parrocchia per raggiunti limiti di età, dopo 42 anni di ministero, nel settembre 2015. È stato una figura storica fabrianese.

«Vi chiedo una preghiera per lui – confessa Don Umberto Rotili, parroco della parrocchia della Misericordia di Fabriano -. La salma di don Luigi è stata composta alla casa funeraria “infinitum” dove, da domani, lunedì 14 novembre, dalle 14, sarà possibile rendere omaggio all’amato sacerdote. Mercoledì poi la salma sarà trasferita nella Chiesa della Misericordia dove sarà possibile per i fabrianesi sostare in preghiera e salutarlo per l’ultima volta. Alle 15 la celebrazione dei funerali, presieduti dal vescovo».