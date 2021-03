Fabriano, una lotteria per realizzare un sogno: il biscottificio sociale Forno 10

FABRIANO – Una lotteria a premi per contribuire alla realizzazione del sogno dei ragazzi di Laboratorio 10: aprire un biscottificio. Questa l’ultima idea che viene lanciata a Fabriano dai ragazzi del Laboratorio 10, si tratta di un progetto volto a migliorare la qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie, che hanno riscosso un grandissimo e meritato successo con la loro produzione natalizia di biscotti e che ora alzano l’asticella cercando di aprire un proprio biscottificio, “Forno 10”.

«Le donazioni di Natale, a fronte di scatole di biscotti di diverse tipologie, ci hanno permesso di raccogliere una cifra superiore ai 10 mila euro. Tutto questo grazie alla risposta inaspettata e preziosa di aziende e persone, anche fuori dal nostro territorio, che hanno ordinato i nostri cantucci, biscotti e ciambelline e ci hanno fatto una donazione. Siamo arrivati a Torino, a Napoli, in Sicilia e in Veneto. I ragazzi e gli educatori hanno lavorato molto e tutti i giorni, e i risultati e i commenti dei “clienti” ci hanno caricato di entusiasmo», evidenzia Marco Salari, presidente della cooperativa sociale Castelvecchio Service.

Adesso si punta all’inaugurazione del Forno. «La nostra lotteria ci permetterà di contribuire a portare avanti il progetto legato alla formazione dei ragazzi, Laboratorio 10. Perché è da qui che tutto è partito e partirà. Da questo progetto che in due anni, nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria, ci ha permesso di aumentare l’autonomia dei ragazzi, la qualità di vita all’interno delle famiglie coinvolte, e la consapevolezza e dimostrazione che un futuro in cui esprimere sé stessi e vivere appieno la vita, per questi ragazzi è possibile».

Si potranno acquistare i biglietti in diversi commercianti aperti al pubblico tra cui: Mondo solidale Fabriano; Fiori e Piante La Magnolia; Edicola La Rovere e Tabaccheria Beccacece Paolo. Tra i premi in palio ci sono: un frigorifero, una lavasciuga, una cappa aspirante, una cena al Ristorante Marchese del Grillo, una cena al Tanning Pub, birre Ibeer, prodotti per la videosorveglianza, borse in sughero e molto altro.

«Vendere i biglietti in questo periodo non è facile – conclude Marco Salari -. Più volte abbiamo pensato di fermarci, di aspettare “tempi migliori”, ma i ragazzi non possono aspettare. Faremo del nostro meglio, attraverso i conoscenti dei ragazzi, e attraverso le aziende che se vorranno, potranno comprare i biglietti per i loro dipendenti. Un bel modo di vivere una Pasqua “diversa”, ma felice».