Lions e Rotary di Fabriano ospitano online il politologo Lorenzo Castellani

FABRIANO – Lions Club Fabriano e Rotary insieme per comprendere il presente con Lorenzo Castellani attraverso il saggio L’ingranaggio del Potere del politologo di Fabriano. Il libro, scritto prima della pandemia, indaga un tema particolarmente attuale ovvero la dialettica conflittuale tra il principio democratico della rappresentanza e quello tecnocratico della competenza.

«Sono particolarmente onorato dell’ospitalità riservatami da questi due importanti club cittadini che mi danno la possibilità anche di tornare, seppur virtualmente nella mia amata Fabriano», le parole di Lorenzo Castellani che ha accolto l’invito di Paolo Patrizi, presidente del Lions Club di Fabriano organizzatore dell’evento. L’appuntamento è per domani, venerdì 5 marzo alle 21:15, in modalità virtuale sulla piattaforma zoom del distretto Lions 108A al link: https://us02web.zoom.us/j/81236491863.

«Come Club quest’anno abbiamo concentrato le nostre attività a sostenere temi prioritari legati alle nuove povertà e al loro supporto sanitario, ma la cultura, la storia e l’arte sono temi che non abbiamo mai smesso di trattare e abbiamo colto l’occasione per invitare Lorenzo per parlarci del suo saggio in un momento in cui i temi trattati sono molto attuali nello scenario politico italiano», afferma Paolo Patrizi.

Lorenzo Castellani

Lorenzo Castellani è laureato in Giurisprudenza alla Luiss di Roma, è Research Fellow all’Einaudi Institute for Economics and Finance della Banca d’Italia, insegna Storia delle Istituzioni Politiche in Europa alla Luiss, oltre a essere editorialista del settimanale Panorama.

«L’evento è il primo, speriamo di una serie, in cui il Lions International e il Rotary International collaborano nel nostro territorio ed è frutto anche della disponibilità dimostrata dalla presidente Maura Nataloni del club Rotary di Fabriano che con entusiamo e apertura ha accolto l’invito degli amici del Lions Club – dice Paolo Patrizi, presidente del Lions Club della città della carta e della filigrana -. All’evento parteciperanno i rispettivi Governatori Distrettuali del Lions e del Rotary e con la presenza di rappresentanti delle Istituzioni. La serata sarà moderata da Carlo Cammoranesi, storico direttore della testata giornalistica della città di Fabriano “L’Azione”».