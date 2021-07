Il Lions club di Fabriano torna a riunirsi e conferisce premio allo studente meritevole

FABRIANO – Il Lions Club Fabriano torna a incontrarsi. Dopo mesi di riunioni in remoto l’occasione per rivedersi è di quelle importanti, si ricorda infatti la nascita del Club, che festeggia la sua 57esima Charter. Nel 1964 nasceva grazie al socio fondatore Renzo Armezzani, il Club che oggi conta su 45 soci tra professionisti, imprenditori, medici, manager che mettono le loro competenze al servizio della comunità. Proprio in memoria del fondatore, stimato docente e dirigente scolastico, viene ogni anno riconosciuto un premio, a uno studente meritevole frequentante l’ultimo anno della scuola superiore, che difficilmente senza una borsa di studio riuscirebbe ad affrontare le spese universitarie. Il progetto vede coinvolto ogni anno un diverso Istituto scolastico di Fabriano. Quest’anno è stato l’I.I.S Merloni – Miliani guidato dal Dirigente scolastico Oliviero Strona. La borsa di studio è stata consegnata formalmente a Steven Alexander Trujillo Monroy, studente della classe V A informatica.

La motivazione

«Steven, classe 2001, è arrivato lo scorso anno in Italia da El Salvador, nonostante il diploma e alcuni esami di Ingegneria Industriale già conseguiti nel suo paese natale ha deciso di ripartire dalle scuole superiori e frequentare come uditore l’intero anno scolastico per imparare la lingua italiana e integrarsi al meglio nel nostro paese. A luglio 2020 ha brillantemente superato l’esame di ammissione al V anno dell’indirizzo informatico ed ha finalmente vissuto appieno quest’anno insieme ai suoi compagni», spiegano dal Lions club di Fabriano. «Steven ha grandi capacità e molta determinazione», così lo descrive Damiana Valentino, docente di Steven, che lo ha visto frequentare con assiduità e per sua volontà due volte la quinta classe. Una storia di umiltà, impegno e anche di integrazione positiva, che il Lions Club Fabriano ha voluto premiare. «Di madrelingua spagnola, Steven parla molto bene anche l’inglese e spesso grazie a questo e soprattutto alla collaborazione dei suoi compagni di classe è riuscito a superare le barriere linguistiche conseguendo ottimi risultati. La storia di un ragazzo e della sua famiglia: padre, madre e una sorellina di 11 anni. Tutti trasferiti in Italia per raggiungere il cugino della mamma, Don Ricardo noto per l’impegno prima nella parrocchia di Santa Maria a Fabriano e ora a Sassoferrato. Una famiglia semplice che sostiene con il proprio lavoro i nostri anziani e che ha saputo trasferire valori saldi e importanti al proprio figlio. Oggi, Steven, sogna un futuro tutto italiano come Graphic Designer e grazie al Premio Armezzani questo sogno inizia a concretizzarsi», concludono dal Lions club di Fabriano.