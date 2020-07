Lions Club di Fabriano: Paolo Patrizi nuovo presidente

Nonostante le vicissitudini legate al lockdown per la pandemia da Covid-19, sono stati portati a termine 26 service distribuiti nelle 5 Macro Aree indicate dal programma Internazionale

FABRIANO – Alla presenza del Governatore del Distretto 108/a Francesca Romana Vagnoni, del Past Presidente del Consiglio dei Governatori Achille Ginnetti e dell’Immediato Past Governatore Distrettuale Tommaso Dragani si è chiuso l’anno sociale 2019-20 del Lions Club Fabriano che ha anche segnato il termine della presidenza di Mauro Del Brutto. Al suo posto, Paolo Patrizi. «Un Club d’eccellenza – ha commentato Francesca Romana Vagnoni – tra i più importanti del Distretto, sempre presente in zona e nelle Circoscrizioni con azioni incisive attuate grazie al lavoro di tutti i suoi soci impegnati assiduamente nel portare a termine service di grande valore sociale».

È stata una serata ricca di contenuti quella che ha segnato il termine della presidenza di Mauro Del Brutto e l’investitura del nuovo presidente, Paolo Patrizi, 56enne, socio Lions da 10 anni, amante dello sport, in particolare del basket. Al suo fianco, un rinnovato direttivo composto da: segretario e 1° vice Alaimo Angelelli, 2° vice Maurizio Del Savio, cerimoniere Geremia Ruggeri, tesoriere Massimo Politano, gmt Alfredo Della Penna, gst Alessandro Vitali, marketing e comunicazione Gioia Rossetti, censore Guido Papiri, Leo advisor Andrea Rivosecchi, consiglieri Andrea Fanesi, Roberta Cristalli, Francesco Regno, Pietro Torresan e Mauro Del Brutto come past presidente.

Il neo presidente si è dichiarato onorato nel raccogliere il testimone e pronto a raccogliere la sfida alla insegna del servizio e della solidarietà. La serata è poi proseguita con la consegna dei “Contributi”. Il primo per il “Poster della Pace” andato alla studentessa Alice Campioni, ritirata dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Marco Polo, Aurelia Brita. Il secondo alla studentessa Eleonora Pocognoli, del Liceo Classico “F. Stelluti” vincitrice del Premio Armezzani, premio che vuole essere d’aiuto per la prosecuzione degli studi a favore di un giovane meritevole, che abbia dimostrato di possedere valori etici e umani, che abbia conseguito buoni esiti nel profitto scolastico e che vanti nel proprio curriculum crediti formativi in attività realizzate con associazioni culturali e/o di volontariato.

In chiusura, prima del tocco della campana dato dal neo presidente Paolo Patrizi, il bilancio delle attività svolte e quelle che si intendono portare avanti. Nonostante le vicissitudini legate al lockdown per la pandemia da Covid-19, sono stati portati a termine 26 service distribuiti nelle 5 Macro Aree indicate dal programma Internazionale: Salute (Vista – Diabete -Oncologia pediatrica), ambiente, scuola, giovani, comunità (aiuti umanitari -fame). «Da segnalare nell’area salute lo screening oculistico e nella prevenzione del diabete effettuato il 29 novembre all’Oratorio della Carità. Il completamento dell’acquisto di un ecografo donato al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Regionale Salesi. Nell’area giovani i contributi per lo svolgimento delle attività peculiari messi a disposizione dell’A.D. Atletica Fabriano e dell’associazione Fabriano Pro musica. Nell’area Comunità i fondi messi a disposizione per la realizzazione di attività progettuali nei centri socio riabilitativi come “Un mondo a Colori e C’era L’acca”, la realizzazione del Progetto Sensimus che ha permesso, attraverso la fruizione di opere artistiche, il coinvolgimento emotivo di soggetti fragili. Sempre nell’ambito comunità da segnalare il service per l’acquisto dell’impianto di illuminazione per la valorizzazione di opere d’arte ubicate in Albacina», hanno evidenziato in tandem Del Brutto e Patrizi.

Di respiro Internazionale i service a favore dei profughi Siriani (aiuti a Life For Syria), al Villaggio Scuola di Wolisso (Etiopia) e alla Fondazione Internazionale (Lions Clubs International Foundation). Per l’ambiente è stato finalizzato il progetto della raccolta degli occhiali usati nel quale si realizza l’economia circolare per il riutilizzo di un bene anche ai fini sanitari. Significativi i service dedicati agli approfondimenti dell’educazione civica in ambito scolastico realizzati presso l’Istituto Vivarelli Morea, la realizzazione del Poster per la pace presso l’istituto Marco Polo e l’attribuzione della Borsa di Studio intitolata al prof. Renzo Armezzani.