Il Lions Club Fabriano sostiene il metodo Montessoriano. Al via progetto al “Marco Polo”

FABRIANO – Il Lions Club Fabriano, da sempre impegnato sui temi legati all’infanzia e alla formazione, ha deciso in un anno particolarmente gravoso per le famiglie e per la scuola di sostenere il progetto “L’ispirazione Montessori per giocare pensare agire”.

I bambini dai 3 ai 5 anni delle sezioni A e B della scuola d’infanzia di San Michele dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” a Fabriano potranno partecipare a questo importante progetto educativo ispirato al metodo Montessori. Maria Montessori, illustre marchigiana, educatrice, pedagogista e medico, nata a Chiaravalle nel 1870 ha con i suoi studi e teorie rivoluzionato l’approccio all’insegnamento infantile. Il metodo Montessoriano si basa infatti sull’indipendenza, sulla libertà di scelta del percorso educativo e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mirando a sviluppare un senso di responsabilitàe di consapevolezza.

Ogni giorno i piccoli esploratori della Scuola d’Infanzia di San Michele, saranno accompagnati con un pulmino messo a disposizione dal Comune di Fabriano, nel cosiddetto Giardino Imperfetto, un’aula senza muri, un vero e proprio laboratorio all’aperto in cui prendere parte ad un gioco Eco-Logico. Qui i bambini troveranno i materiali sensoriali montessoriani acquistati con il contributo del Lions Club Fabriano. Strumenti fondamentali per sviluppare competenze logico matematiche, linguistiche e naturalistiche.

Paolo Patrizi, presidente del Lions Club di Fabriano

Il metodo montessori è oggi praticato in circa 60.000 scuole in tutto il mondo dagli Stati Uniti, alla Germania, Paesi BassieRegno Unito, è di fatto la metodologia più riconosciuta nel mondo per il suo potenziale pedagogico al servizio dei bambini e dei ragazzi compresi nella fascia di età 0-18 anni. «Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare a questo progetto – dichiara Paolo Patrizi, presidente del Lions Club di Fabriano – in un anno che ha sacrificato moltissimo le esigenze dei più piccoli possiamo nelle nostre splendide frazioni, immerse nella natura, dedicare ai bambini un luogo che non è solo un posto fisico ma un punto in cui iniziare un percorso di crescita speciale che speriamo possa aiutarli un domani a dare un contributo positivo alla società».

E continua: «Giocare, pensare ed agire, stimoli importanti in un’età particolarmente ricettiva, è un progetto d’ispirazione montessoriana finanziato dal Lions Club Fabriano ma possibile grazie soprattutto alla presenza di insegnanti che hanno approfondito e sperimentato un metodo che proprio dalla nostra terra è nato ed è stato portato in tutto il mondo», conclude.