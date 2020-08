Fabriano presenta Imperfetto, il libro di Alessandro Gentili

FABRIANO – Romanzo e poesia si fondono insieme nel libro Im|perfetto di Alessandro Gentili, scrittore di Fabriano, un passato recente di attivista politico, con la presenza in consiglio comunale per una legislatura. Sul tema del nuovo genere letterario Romansìa, lanciato dallo stesso scrittore nel libro Im|perfetto, la frazione di Castelletta ospiterà il 22 agosto alle 21:15, nella cornice unica del paesino medioevale, un parterre di artisti, scultori, letterati e musicisti che interpreteranno lo stile di Romansìa. Dalla mostra in chiesetta del ‘400 di artisti e scultori, alla interpretazione in testo, note e musica di artisti di vario genere su un percorso itinerante tra i luoghi del paese.

«Luoghi come io profondo, torri e mura, riflessioni e suggestioni, arti e saperi che si fondono. Parole nuove per oggetti nuovi – spiega Alessandro Gentili -, del resto è questa la funzione del linguaggio, adeguarsi alle cose. Romanzo più poesia: un binomio che non trova la sua originalità nell’accostamento dei due mondi, ma nella giustapposizione dell’uno sull’altro. Colpire sì il destinatario, ma per farlo riflettere su chi siamo, su come amiamo, sul nostro ruolo nella società e su cosa ogni uomo, tra le rovine fumanti del nostro tempo, può ancora attuare per nobilitare sé stesso e la società».

A sposare il progetto, la Comunanza Agraria e la chiesa di Castelletta, frazione di Fabriano, che intendono vestire il paese di un’anima profonda, dove artisti e letterari possono esprimere una nuova visione riflessiva, intima forte e libera.

«L’intento sfidante – dichiarano il presidente della Comunanza Agraria Riccardo Strona e il parroco don Leopoldo Paoloni – è quella di dare il via a un esperimento capace di diventare la prima edizione di un appuntamento estivo fisso negli anni e capace di portare Castelletta a essere la nuova piazzetta culturale estiva di Fabriano».