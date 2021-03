Lavori alla rete fognaria in centro storico a Fabriano: nuova viabilità

Si riapre via Cialdini con possibilità di girare per piazza Garibaldi. Una modifica alla precedente ordinanza per permettere una maggiore funzionalità fino al termine dei lavori

FABRIANO – Proseguono i lavori urgenti relativi agli impianti fognari nel centro storico di Fabriano e si rende necessaria una nuova ordinanza per garantire al meglio la viabilità ordinaria, si riapre via Cialdini con possibilità di girare per piazza Garibaldi. Una modifica alla precedente ordinanza per permettere alle attività commerciali e ai residenti una maggiore funzionalità fino al termine dei lavori, presumibilmente fine mese, quindi il 31 marzo prossimo.

Secondo le nuove disposizioni, dunque, questo importante crocevia del centro storico di Fabriano, vedrà per la circolazione in via Cialdini, tratto compreso tra piazza Cairoli e piazza Garibaldi, il transito vietato dei veicoli eccedenti mt. 2,20 larghezza e mt. 6,00 di lunghezza, fatta eccezione per i mezzi della ditta impegnata nei lavori. I veicoli eccedenti tali dimensioni che provengono da via Cialdini, giunti in piazza Cairoli dovranno obbligatoriamente proseguire per via Fratti. Al fine di evitare possibili pericoli nella manovra di svolta dei veicoli che provengono da via Cialdini verso piazza Garibaldi, all’approssimarsi del crocevia i veicoli dovranno limitare la velocità veicolare a 10 km/h.

Inoltre, nel tratto finale di via Cialdini compreso tra il civico n. 7 e l’intersezione con corso della Repubblica, la sosta e la fermata dei veicoli sono vietate con la sanzione accessoria della rimozione forzata per quelli in difetto. A tal proposito, gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Cataldo Strippoli, sono stati incaricati per i relativi controlli.

Infine, i veicoli che transitano in piazza Garibaldi per defluire dovranno obbligatoriamente proseguire per via Fratti, ovvero per via Damiano Chiesa. E onde evitare possibili intralci alla circolazione, nell’ ingresso (di non elevate dimensioni) per piazza Garibaldi – provenendo da via Mamiani e compreso tra il civico 28 ed il civico 40 – la sosta e la fermata dei veicoli sono vietate con la sanzione accessoria della rimozione forzata per quelli in difetto. «Chiediamo un po’ di pazienza per dei lavori che sono necessari», fanno sapere dal Comune di Fabriano.