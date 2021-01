Fabriano, lavori di manutenzione al Teatro Gentile

FABRIANO – Lavori di manutenzione straordinaria per il tetto del Teatro Gentile a Fabriano. Ma anche ammodernamento dell’impianto antincendio e sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Ad annunciarli è il sindaco Gabriele Santarelli, che indica anche l’importo dell’investimento per la parte riguardante il tetto del Teatro, pari a 70mila euro. Per i restanti lavori, invece, si è ancora in una fase progettuale.

«In questi anni abbiamo investito molto in interventi di manutenzione e potenziamento delle attrezzature oltreché nella realizzazione di stagioni di prosa, lirica, sinfonica degne di uno dei migliori teatri italiani. Il Teatro Gentile ha vissuto tre anni di attività molto intensa dedicata anche alle associazioni e la speranza è che si possa ricominciare presto a poterlo frequentare», commenta il primo cittadino di Fabriano ricordando quanto si è deciso di investire, come amministrazione comunale, nel settore della cultura, Teatro Gentile in testa. «In particolare l’acquisto e la messa a disposizione degli impianti di illuminazione e di amplificazione ha consentito di abbattere i costi di utilizzo per le realtà cittadine evitando di doversi ogni volta rivolgere al noleggio con i relativi costi», prosegue Santarelli.

Quindi, l’annuncio di un ulteriore intervento. «Quest’anno interverremo sulla manutenzione del tetto che da tempo ha problemi di infiltrazione nella parte corrispondente al palco che costringeva l’uso di teloni di plastica. Infatti sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria di ripassatura del manto di copertura per un importo complessivo di 70 mila euro». Dunque, lavori necessari e urgenti per consentire problematiche maggiori in caso di ulteriore incuria e/o ritardi.

Ma non finisce qui. Infatti, «l’ufficio tecnico ha predisposto anche il progetto per l’ammodernamento dell’impianto antincendio e dovrebbero essere fatti nel corso dell’anno anche i lavori di sostituzione dell’impianto di riscaldamento che a oggi viene alimentato ancora a gasolio», chiosa il sindaco di Fabriano.