FABRIANO – Completati i lavori di manutenzione della copertura del Teatro Gentile di Fabriano. L’intervento si è reso necessario per risolvere gli annosi problemi di infiltrazioni piovane nella parte corrispondente al palco. «Le manutenzioni sono al centro della nostra agenda politico-amministrativa», il commento del sindaco, Daniela Ghergo.

I lavori

I lavori, svolti dalla ditta Rossi srl Costruzioni e Restauri di Fano, hanno riguardato la ripassatura del manto di copertura con riordino dei coppi, la sostituzione di quelli deteriorati e l’integrazione di quelli mancanti, il fissaggio con malte idonee e la legatura dei tegoli di colmo, displuvio e quelli lungo le linee di gronda, la pulitura e sostituzione dei canali di gronda, l’impermeabilizzazione delle parti della copertura danneggiate da perdite d’acqua meteoriche, con impermeabilizzante elastomerico. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 70.000 euro per il cantiere che ha riguardato il Teatro Gentile di Fabriano, uno dei gioielli della città della carta.

«Siamo intervenuti a tutela e sicurezza di uno dei beni culturali più prestigiosi della nostra città che da tempo versava in condizioni critiche», le parole del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo. «In una città ricca di emergenze culturali e storico-architettoniche, con un territorio molto ampio e antropizzato il tema della manutenzione dei beni pubblici, dei monumenti, degli spazi della vita quotidiana e delle strade di comune percorrenza, non può che essere una priorità. Oggi portiamo a casa un risultato, che non ci fa dimenticare i tanti fronti aperti, tutti importanti e su cui stiamo intervenendo. Prossimi passi per il Teatro Gentile, gli impianti di riscaldamento e antincendio», conclude il Primo cittadino fabrianese.