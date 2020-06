Fabriano, al via i lavori di efficientamento energetico degli edifici pubblici

FABRIANO – Ridurre i costi energetici, dare respiro ai conti comunali e pensare anche all’ambiente. Questo il triplice scopo del progetto portato avanti dall’amministrazione di Fabriano nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un intervento di oltre 90mila euro che dovrebbe concludersi nel giro di poche settimane. A darne notizia lo stesso sindaco Gabriele Santarelli attraverso un post Facebook.

Salvaguardare l’ambiente e, nel contempo, cercare di fare il possibile per risparmiare in termini di spesa corrente e, quindi, liberare risorse per progettualità in favore di una platea maggiore. È l’assioma che la maggioranza pentastellata, guidata dal primo cittadino, Gabriele Santarelli, sta portando avanti durante il proprio mandato. «Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico degli uffici comunali che consisteranno nel posizionare sul tetto dell’edificio che ospita l’Anagrafe una copertura isolante con impianto fotovoltaico. Il consumo elettrico annuale della sede comunale è di 187.000 kWh di cui il 40% nella fascia oraria e stagionale che consente l’utilizzo del fotovoltaico. L’impianto avrà una potenza di picco di 19 kW e questo consentirà di abbattere notevolmente i consumi. L’intervento consentirà anche di porre finalmente rimedio ai problemi di isolamento termico dell’edificio e di impermeabilizzazione che gravano sull’immobile praticamente da sempre», si tratta di due criticità che erano emerse da molto tempo come evidenziato dal sindaco di Fabriano.

L’intervento di complessivi 95.000 euro sarà finanziato con i contributi del Decreto Fraccaro già utilizzati in parte per la sostituzione con luci led dell’impianto di illuminazione del Pala Guerrieri. «Questo consentirà di abbattere le spese correnti, dare respiro al bilancio comunale e avere per il futuro maggiori disponibilità economiche per eseguire altri interventi, oltre chiaramente a un innegabile regalo fatto all’ambiente», conclude il primo cittadino fabrianese.