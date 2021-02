Fabriano, lavori al campo di calcetto del Parco Merloni

FABRIANO – Terminati i lavori di ripristino e manutenzione della rete perimetrale del campo di calcetto del Parco Merloni a Fabriano. Posizionata nuova segnaletica chiesta a gran voce e da tempo, dai residenti della frazione di Rocchetta. Due buone notizie diffuse dal sindaco, Gabriele Santarelli.

«Sono terminati i lavori di ripristino e manutenzione della rete perimetrale del campo di calcetto del Parco Merloni a Fabriano affidati a fine anno a una ditta esterna che ha risistemato anche la recinzione del Parco Unità d’Italia nella parte che costeggia via XXIV Maggio», annuncia il primo cittadino. I prossimi passi saranno quelli di acquisto e installazione delle nuove porte e la riattivazione dell’impianto di illuminazione. «L’obiettivo è farlo trovare pronto per quando sarà possibile riutilizzarlo. L’intervento ci è stato sollecitato da diversi ragazzi che ci hanno anche segnalato come alcuni giovani più grandi siano soliti danneggiare le strutture e allontanare i più piccoli. Sarà importante responsabilizzare chi si comporta bene per fare in modo che l’area venga tenuta sotto controllo», assicura Santarelli.

La nuova segnaletica di Rocchetta

La seconda buona notizia è per i residenti della frazione di Rocchetta. «Nel mese di settembre ho incontrato gli abitanti della frazione i quali mi hanno rappresentato una serie di problematiche. Mi hanno richiesto l’implementazione della segnaletica lungo la strada, la cui assenza provocava problemi a chi non conosce il territorio e mi hanno segnalato alcune strade che necessitavano di manutenzione. I cartelli sono stati acquistati e montati, alcune strade sono già state sistemate e su altre stanno intervenendo gli operai. Sono piccole grandi attenzioni che cerchiamo di dare al territorio ascoltando i cittadini senza sottovalutare le richieste che vengono fatte», conclude il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, assicurando infine che si cercherà di risolvere a breve anche il problema del lampione alimentato a energia solare «che è stato montato all’ombra di un pioppo e che chiaramente stenta a funzionare».