Laurea magistrale ad honorem in Ingegneria Energetica dal Politecnico di Milano a Paolo Merloni

FABRIANO – Paolo Merloni, presidente esecutivo della multinazionale di Fabriano Ariston Group, è stato insignito della Laurea magistrale ad honorem in Ingegneria Energetica dal Politecnico di Milano. «La Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione conferisce la Laurea Magistrale Honoris Causa a Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group, come figura esemplare di manager nel settore dell’energia e innovatore per la transizione energetica», l’inizio della motivazione letta dal professor Antonio Capone, Preside della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, durante la cerimonia svoltasi nella giornata di ieri alla presenza del Rettore del Politecnico di Milano professor Ferruccio Resta ed è proseguita con la Laudatio del professor Mario Motta del Dipartimento di Energia e la Lectio Magistralis di Paolo Merloni.

Le motivazioni

Durante la sua carriera, Paolo Merloni «ha dimostrato grandi capacità di trasformazione del Gruppo Ariston, una realtà della tradizione aziendale italiana, attraverso una forte espansione, una spinta alla internazionalizzazione, un investimento nel capitale umano e una grande innovazione in direzione dell’efficienza energetica. Sulla base della visione e del lavoro di Paolo Merloni è stato creato Ariston Innovative Technologies, un centro di ricerca e sviluppo con sede in Lombardia che collabora con il Politecnico di Milano e che sviluppa ricerche di medio e lungo periodo su nuove tecnologie per la sostenibilità ambientale. Sempre sulla base della visione di Merloni, Ariston ha introdotto per prima in Europa le pompe di calore per l’acqua sanitaria, ha aumentato gli impegni per la sostenibilità attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni ibride, sistemi solari termici, sistemi connessi per il monitoraggio dei consumi e per la diagnostica da remoto, e servizi di Demand Response. L’approccio, la visione, le idee che Paolo Merloni ha portato avanti nella sua carriera sono completamente in linea con il progetto culturale del Corso di Laurea Magistrale in Energy Engineering del Politecnico di Milano e ne fanno una figura di esempio per i nostri docenti e studenti», la conclusione delle motivazioni.