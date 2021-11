La Ristopro Fabriano fermata dalla Next Nardò

BRINDISI – Si è interrotta a due vittorie la mini-striscia positiva della Ristopro Fabriano, caduta al PalaPentassuglia di Brindisi per 83-74 ad opera della Next Nardò, che ha sempre condotto il match (massimo +18 al 33’), salvo poi subire nel finale il ritorno veemente dei cartai che, ritrovata la mira fino a quel punto mancata (modesto 6/27 da tre nei primi tre quarti), si erano rifatti sotto fino a -5 a 30” dal termine grazie a sei triple a bersaglio.

Diversi giocatori acciaccati, oltre a Matrone non ancora utilizzabile per infortunio, hanno contribuito ad una serata della Ristopro complessivamente a corrente alternata, in cui, come dicevamo, Nardò è sempre stata avanti con un elastico di punti che a partire dal secondo quarto ha oscillato intorno alla doppia cifra, eccezion fatta per l’arrembaggio finale dei cartai che quasi stavano per rimettere sui propri binari l’incontro.

Nardò non ha sbandato completamente e ha fatto suoi i due punti, che le consentono di salire a quota 6 in classifica dopo sette giornate del campionato di serie A2, mentre Fabriano resta a 4.

Next Nardò – Ristopro Fabriano 83-74

Next Nardò – Thomas 18 (7/16), Ferguson 16 (3/4, 3/9), Poletti 14 (7/8, 0/3), La Torre 10 (1/1, 2/5), Jerkovic 9 (3/4, 1/1), Leonzio 8 (0/2, 2/3), Fallucca 6 (3/4, 0/5), Burini 2 (1/1, 0/2), Mirkovski ne, Cappelluti ne, Toma ne, Tyrtyshnik ne. All. Gandini

Ristopro Fabriano – Benetti 16 (5/8, 2/7), Davis 15 (3/5, 2/9), Baldassarre 14 (3/6, 2/4), Smith 11 (1/8, 3/5), Marulli 8 (1/1, 2/6), Santiangeli 6 (1/1, 1/6), Thioune 4 (2/2), Gulini, Gatti ne, Matrone ne, Caloia ne. All. Pansa

Arbitri – Rudellat di Nuoro, Centonza di Grottammare (Ap) e Bramante di San Martino Buon Alberto (Vr)

Parziali – 20-18, 20-13, 18-15, 25-28