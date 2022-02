L’Istituto tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano festeggia 140 anni di storia

FABRIANO – Importante traguardo per l’Istituto tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano che è pronto a festeggiare i 140 anni di presenza nel territorio. In questo contesto verrà presentata una ristampa anastatica dei documenti sulla storia, la cronologia e gli aspetti culturali del “Vivarelli” raccolti in un libro di 160 pagine curato dai professori Antonella Mancini Biancini e Stefano Gatti.

Il programma dei festeggiamenti

Inoltre, sabato 5 e domenica 6 marzo momenti di festeggiamenti al Teatro “Gentile” e nell’Istituto stesso. In particolare, il 5 marzo al Gentile dalle 10 alle 12:30 previsto il convegno la scuola incontra le Istituzioni per il ruolo e il futuro degli istituti agrari nel contesto delle politiche agricole. Previsti gli interventi di saluto da parte del dirigente scolastico I.I.S. “Morea – Vivarelli” Emilio Procaccini, del Sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli; dell’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Giorgia Latini; del presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali. A seguire, moderatore Alessandro Moscè, gli interventi di Marco Ugo Filisetti, direttore Ufficio Scolastico Regionale; dei docenti Angelo Frascarelli, Università degli Studi di Perugia; Davide Neri, Università Politecnica delle Marche, Andrea Marchegiani, Università degli Studi di Camerino. Un intervallo musicale dedicato alla cultura popolare farà da preludio agli altri aspetti: “La scuola e i suoi protagonisti”, “Il Vivarelli, oggi e domani” discusso da Gianni Pesciarelli Presidente Associazione ex allievi ITAS “G. Vivarelli”, decano dell’Associazione ex allievi; da Maurizio Del Pio ex allievo e docente, da Fabio Marcelli ex allievo e storico dell’arte, da Francesco Sbaffi ex allievo e direttore Azienda Agraria “G. Vivarelli”, da Roberto Rossolini, direttore Convitto “G. Vivarelli”, in chiusura le osservazioni degli studenti Jacopo Palazzetti, Margherita Paggi.

Nel pomeriggio, moderatrice Antonella Mancini Biancini, nell’Aula Micozzi, all’interno dello stesso plesso, il Convegno “L’Istituto Tecnico Agrario G. Vivarelli: aspetti storici e prospettive di ricerca” aperto da Emilio Procaccini Dirigente Scolastico I.I.S. “Morea-Vivarelli” che presenterà il Decreto istitutivo della Regia Scuola Pratica di Agricoltura, mentre degli scenari amministrativi a confronto, saranno discussi da Alessia Modesti Docente di Storia “Dalla Cattedra Ambulante alla Scuola Pratica di Agricoltura”, al prof. Francesco Sbaffi Direttore Azienda Agraria Didattica “G. Vivarelli”: 1925 il problema vinicolo della zona fabrianese di Giuseppe Vivarelli. Una fotografia della viticoltura fabrianese. Dopo il coffee break il prof. Giorgio Panzini Docente di Produzioni Animali, parlerà di “Caratterizzazione fenotipica del nucleo di pecore di razza fabrianese del Vivarelli” mentre il prof. Alberto Marcelli Docente Tecnico Pratico, parlerà dei “Cambiamenti climatici: studio dei dati della stazione Agrometereologica del Vivarelli. Il giorno successivo, Open day dalle 10 alle 12 con a far da ciceroni nelle visite guidate, gli allievi e gli insegnanti.