Istituto Marco Polo di Fabriano, “La scuola siamo noi” propone un incontro con la Giunta

FABRIANO – Lettera aperta a firma dell’Associazione “La scuola siamo noi” costituita da genitori di studenti frequentanti l’Istituto comprensivo Marco Polo di Fabriano, presieduta da Lorenzo Armezzani, indirizza al sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, e all’intera Giunta comunale. Si chiedono notizie circa lo stato dell’opera dei plessi scolastici da ricostruire o mettere in sicurezza come la scuola primaria di Marischio, media Marco Polo e, non ultimo, media Giovanni Paolo II. «Saremmo lieti di avere aggiornamenti dopo diversi anni di chiacchiere provenienti anche da precedenti Amministrazioni: molti genitori lamentano una comunicazione parziale e opaca e in questo modo si alimentano solo sfiducia e confusione», l’incipit della missiva.

Dall’Associazione si manifesta l’intenzione di voler organizzare un incontro pubblico sui temi indicati, in modalità remoto, con il Primo cittadino Santarelli e gli esponenti della Giunta che intenderanno partecipare, fra gli altri l’assessore ai Lavori pubblici, Cristiano Pascucci.

«La videoconferenza sarà gestita dalla nostra associazione: le domande del pubblico saranno raccolte precedentemente e presentate ai relatori prima dell’evento. Non saranno consentiti interventi durante la diretta né saranno consentiti commenti su chat o simili se non messaggi privati diretti agli organizzatori: questo per evitare sterili botta e risposta e togliere spazio a polemiche che spesso abbondano in eventi del genere. Nostro interesse è capire, ascoltare e impegnarci per quanto di nostra competenza per il raggiungimento degli obiettivi della tutela degli studenti e del diritto allo studio nella massima sicurezza», si specifica, annunciando anche gli argomenti in modo specifico.

Vale a dire: trasloco della scuola secondaria di primo grado “Marco Polo”, in vista dei lavori di adeguamento dell’edificio e di messa in sicurezza ai sensi della normativa antisismica; stato dei lavori per la realizzazione della nuova scuola a Marischio; stato dei lavori per la nuova realizzazione o adeguamento sismico della scuola “Giovanni Paolo II”.

«La ringraziamo in anticipo per l’attenzione e la cortesia con cui in tutta onestà vorrà dare indicazioni circa i tempi necessari al pieno recupero dei plessi stessi. Non le nascondiamo che gli anni passano, i pargoli crescono, i Sindaci cambiano e ci ritroviamo sempre con scuole da terzo mondo e promesse rimaste tali», l’amara constatazione conclusiva della lettera a firma dell’Associazione “La scuola siamo noi”.