FABRIANO – Paura a Fabriano. Investito un bambino di 6 anni. Il fatto è accaduto intorno alle 16.30 in via Nenni, zona Santa Maria. Il minore è stato trasportato, con l’eliambulanza Icaro 2, all’ospedale Salesi di Ancona. Le sue condizioni sono serie. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fabriano coadiuvati dagli agenti della Polizia municipale sia per effettuare i rilievi che come supporto logistico per la viabilità.

Il bambino era in sella alla sua bicicletta nei pressi della sua abitazione quando, per cause ancora in via di accertamento da parte degli investigatori, è stato centrato da un furgone guidato da un 47enne, operaio di una ditta edile, non residente in città, ma nel maceratese.

A seguito dell’impatto, il bambino è stato sbalzato dalla bicicletta ed è finito in terra. L’investitore si è fermato. Prontamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e della Polizia municipale. I medici hanno constatato immediatamente la gravità della situazione chiedendo l’ausilio dell’eliambulanza. Icaro 2, dalla base di San Cassiano, si è alzata in volo trasportando il piccolo ferito in direzione dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Le condizioni del piccolo sono definite serie.