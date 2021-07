Tragedia a Fabriano: investita dal treno, muore una 15enne

FABRIANO – Tragedia alla stazione ferroviaria di Fabriano. Questo pomeriggio, 7 luglio, poco dopo le 17, una ragazzina di 15 anni è stata investita da un treno regionale proveniente da Ancona. Ha lottato fra la vita e la morte all’ospedale Engles Profili ma il decesso è sopraggiunto poco dopo le 19.

Indagano gli agenti della Polizia ferroviaria. Tutte le ipotesi sono al vaglio. Dall’incidente a un estremo gesto volontario.

Investita dal treno: i fatti

Treno fermo alla stazione di Fabriano

Intorno alle 17 di oggi, mentre il treno regionale proveniente da Ancona stava rallentando la sua corsa per effettuare la fermata di Fabriano, al secondo binario della stazione, l’investimento. Un’adolescente è finita sotto il convoglio, riportando ferite alla testa e in altre zone del corpo. Immediatamente, è scattato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, insieme a ben tre ambulanze del 118 del presidio ospedaliero Engles Profili, mentre gli agenti della Polfer hanno subito iniziato a coordinare i soccorsi e ad effettuare i rilievi. I sanitari hanno fatto il possibile per stabilizzare la ragazzina sul posto e, quindi, disporre l’immediato trasporto al Pronto soccorso.

Le ferite riportate erano purtroppo troppo gravi. I sanitari del nosocomio di Fabriano stanno facendo il possibile per salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare. Sconvolti i familiari dalla giovane.

Investimento alla stazione di Fabriano, la circolazione ferroviaria

Inevitabili i disagi per la circolazione ferroviaria, con la chiusura immediata della tratta Fossato di Vico-Albacina, dunque la sola stazione di Fabriano. I treni provenienti da Ancona sono stati fermati ad Albacina, per poi far proseguire i passeggeri con gli autobus. Lo stesso accadeva per i treni provenienti da Roma e fermati a Fossato di Vico, autobus sostitutivi per i passeggeri.

Dalle 19 in poi, la circolazione ha ripreso con i normali orari.

(Aggiornamento alle 20