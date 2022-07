Investimento pedonale a Fabriano, muore sul colpo una donna di 73 anni

FABRIANO – Investimento mortale questa mattina 28 luglio a Fabriano. Muore sul colpo una donna di 73 anni, Maria Cristina Fiorani, nei pressi del ponte della Stazione lungo viale Stelluti Scala. Sul posto, gli agenti della Polizia municipale agli ordini del comandante Cataldo Strippoli. Chiuso alla circolazione il tratto di strada di viale Stelluti Scala dall’impianto semaforico dell’ospedale Engles Profili alla stazione ferroviaria, compreso l’innesto di via Benedetto Croce. Il tutto per permettere le operazioni di rilievo e recupero della salma nella massima sicurezza.

I fatti

Tragedia questa mattina poco dopo le 11 a Fabriano. Si è verificato, infatti, un investimento mortale nei pressi della stazione ferroviaria, esattamente all’altezza del ponte in viale Stelluti Scala. Una Fiat Panda, alla cui guida vi era una donna 65enne di Fabriano, che procedeva in direzione centro città, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, ha investito una donna di 73 anni, Maria Cristina Fiorani, residente a Falconara Marittima. Un urto molto forte che ha provocato un impatto altrettanto violento con l’asfalto della 73enne. Alcuni automobilisti in transito hanno assistito a quanto accaduto e allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 dell’ospedale di Fabriano. I sanitari hanno provato in tutti i modi a soccorrere la donna, ma tutti questi tentativi si sono rivelati vani. Il decesso della 73enne è stato quasi immediato a seguito dell’impatto con l’automobile. Gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato tutti i rilievi del caso, ascoltando i testimoni presenti e la stessa conducente dell’auto, visibilmente sotto shock. Disagi alla viabilità per consentire tutte queste operazioni nella massima sicurezza e in attesa del nullaosta del magistrato per la rimozione dei mezzi incidentati e per il trasporto del feretro della donna nei locali dell’obitorio del presidio ospedaliero fabrianese per poter permettere di svolgere l’ispezione cadaverica. È stato chiuso al transito, per circa 3 ore, il tratto di strada di viale Stelluti Scala dall’impianto semaforico dell’ospedale Engles Profili alla stazione ferroviaria, compreso l’innesto di via Benedetto Croce.