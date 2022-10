A Fabriano l’iniziativa Next Appennino Lab – Ricostruire, rigenerare, neopopolare: per il rilancio economico post terremoti

FABRIANO – Fabriano si appresta a ospitare l’appuntamento “Next Appennino Lab – Ricostruire, rigenerare, neopopolare”, iniziativa della Fondazione Symbola per promuovere Next Appennino, il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma a favore delle imprese per sostenere investimenti sul territorio.

L’appuntamento si terrà domani presso la Sala Conferenze del Palazzo del Podestà di Fabriano e avrà inizio alle ore 15 con i saluti di Daniela Ghergo, sindaco di Fabriano, e l’intervento introduttivo di Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola. Da segnalare anche la presenza del commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, l’avvocato Giovanni Legnini, e Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche.

Le dichiarazioni

In merito all’iniziativa ha dichiarato il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo: «Siamo orgogliosi di poter ospitare a Fabriano un’iniziativa di grande importanza quale Next Appennino Lab, per sostenere il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Il tema del rilancio delle aree interne è al centro della nostra azione amministrativa e la presenza, tra i relatori di grande esperienza e competenza, di Giovanni Legnini, sarà di fondamentale importanza anche per affrontare le questioni legate al Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma».

«Questa è un’iniziativa che come Camera Marche ci coinvolge su più fronti – dichiara Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche -, innanzitutto in quanto soggetti coinvolti nella gestione dei fondi PNRR in stretta collaborazione con Regione Marche e SVEM in una strategia multilivello con le autorità governative centrali e regionali per dare priorità alla semplificazione e all’operatività. Per questo abbiamo avviato dalla scorsa estate una serie di incontri istituzionali e tecnici sul territorio e on line per agevolare la realizzazione di progetti volti al rilancio economico e sociale delle Aree Sisma 2009-2016, a partire proprio dagli interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive. Come Camera siamo impegnati in prima linea nella strategia di rilancio dei borghi, sostenendo le progettualità regionali e promuovendo un bando che sostiene l’apertura di attività commerciali nei paesi dell’entroterra. Infine ma non meno importante siamo soci Symbola e nello specifico partner del programma di Next Appennino Lab, una priorità per noi strategica e che affrontiamo forti della filiera istituzionale».