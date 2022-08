Incidente stradale a Monterosso stazione di Sassoferrato, due feriti in eliambulanza a Torrette

SASSOFERRATO – Incidente stradale, oggi pomeriggio 13 agosto alle 16:30 a Sassoferrato, in località Monterosso Stazione, lungo la SP 16 che collega il comprensorio fabrianese con il Pergolese. A scontrarsi una moto e un’automobile. A riportare la peggio la coppia di centauri, 40 e 35 anni, residenti nella provincia di Ancona, provenienti da Pergola e diretti verso Sassoferrato, che hanno urtato contro una macchina condotta da un 80enne di Sassoferrato proveniente dal senso di marcia opposto. I due motociclisti hanno riportato diverse ferite frutto soprattutto dell’impatto forte con l’asfalto.

I soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 partiti dall’ospedale di comunità Sant’Antonio abate di Sassoferrato, i carabinieri della Stazione locale con l’ausilio dei colleghi di Fabriano. I sanitari dopo aver stabilizzato i feriti sul posto hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 2, di base a San Cassiano di Fabriano, per il trasferimento dei due feriti, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Non sono in pericolo di vita anche se resteranno, con molta probabilità, in osservazione qualche giorno. La circolazione, lungo la tratta interessata dall’incidente, è rimasta bloccata per poco meno di mezz’ora. Una volta che i carabinieri hanno effettuato i rilievi ed è stata messa in sicurezza l’area, la viabilità è ripresa regolarmente.