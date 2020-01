Tamponamento subito fuori Fabriano, disagi alla circolazione

FABRIANO – Poco più di un tamponamento oggi pomeriggio a Fabriano all’altezza del rettilineo dopo il Ristorante cresceria La Frasca, direzione Valleremita. Ma tanto è bastato per creare rallentamenti alla circolazione dovuto all’istituzione di un senso unico alternato per permettere ai soccorsi di poter operare nella massima sicurezza. Nessuna conseguenza per le persone, danni contenuti anche per i due mezzi coinvolti.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di questo pomeriggio, primo giorno del nuovo anno, nel prolungamento di viale 13 luglio che si congiunge al vecchio tracciato della SS. 76 che arriva, quindi, all’uscita di Fabriano ovest per un incidente stradale con due auto coinvolte, una Opel e una Jeep, che procedevano in senso opposto di marcia. I due mezzi, secondo una prima sommaria ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, si sarebbero urtati con gli pneumatici probabilmente per un’eccessiva vicinanza alla linea di mezzeria che separa le due corsie.

Comunque sia, l’Opel Corsa è finita in testacoda, finendo al margine della carreggiata. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per i due conducenti delle auto coinvolte nell’incidente. Per maggiore sicurezza, però, si è preferito allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Fabriano, i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Quest’ultimi hanno estratto il conducente dell’Opel Corsa che, sempre cosciente, è stato trasportato al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino. Il suo quadro clinico è assolutamente rassicurante. L’altra persona, a bordo della Jeep, è praticamente illesa.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per permettere tutte queste operazioni è stato istituito un senso unico alternato. Si è, ovviamente, creato qualche disagio e rallentamento alla circolazione, smaltita comunque nel giro di poco tempo.