Fabriano, perde il controllo del mezzo e l’auto si ribalta: illeso un 50enne

FABRIANO – Paura questa mattina lungo la strada che collega Fabriano alle frazioni di Serradica e Campodonico. Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del proprio mezzo, che si è ribaltato e si è, poi, fermato praticamente al centro della carreggiata. Nessun danno fisico per l’uomo, un 50enne residente a Fabriano. Molti i danni, invece al mezzo. Per permettere la rimozione del mezzo incidente, i soccorritori hanno istituito il senso unico alternato. Intorno alle 9:30 di oggi, 30 maggio, l’intervento è terminato.

La dinamica dell’incidente

Questa mattina, intorno alle 8, i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano sono stati allertati per un incidente in località Serradica . Sul posto, allertati da alcuni automobilisti in transito, sono giunti oltre ai pompieri, anche i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili e una pattuglia della Polizia stradale. Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato lungo la carreggiata che va da Serradica a Campodonico, entrambe frazioni del Comune di Fabriano. Secondo una prima sommaria ricostruzione da parte della Polstrada sembra che il 50enne abbia preso male una semicurva, finendo con le ruote in una cunetta. Quindi, ha perso il controllo dell’automobile che si è ribaltata. La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano è intervenuta con un’autobotte e un mezzo 4×4 ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Per effettuare tutte le manovre nella massima tranquillità è stato istituito un senso unico alternato. Anche se, considerando la zona, sono stati molto limitati i disagi alla circolazione, soprattutto per la celerità con cui si sono concluse le operazioni.

Le condizioni del conducente

Dal punto di vista fisico, i sanitari hanno constatato che il 50enne non avesse riportato ferite e traumi evidenti. È uscito in autonomia dal mezzo incidentato. Per maggiore sicurezza, comunque, si è deciso il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo qualche ora in osservazione dovrebbe essere dimesso.