Fabriano, scontro bici-auto: 17enne soccorso in eliambulanza

FABRIANO – Condizioni cliniche in miglioramento per il 17enne che ieri, 26 maggio, nel pomeriggio, si è scontrato con un’automobile lungo via Del Lazzaretto a Fabriano. Il ragazzo, per ragioni di sicurezza, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti al capo e alla parte superiore del corpo. A breve sarà dimesso.

L’incidente

Ieri pomeriggio, 27 maggio, a Fabriano, un 17enne si è scontrato lungo via Del Lazzaretto, la strada che dal cimitero delle Cortine, non lontano dalla stazione ferroviaria, conduce in via Aldo Moro, con un’automobile pare posteggiate. Il ragazzo in sella alla sua bicicletta, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con un’automobile pare posteggiata. Mezzo intestato a un residente di Fabriano di origine extracomunitaria.

I soccorsi al 17enne

Uno scontro frontale, tra bici e auto, che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che prontamente hanno dato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili insieme agli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Cataldo Strippoli, e una pattuglia della compagnia dei carabinieri fabrianesi, coordinati dal capitano Mirco Marcucci.

Quest’ultimi hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Mentre i medici hanno stabilizzato il 17enne sul posto. Per maggiore sicurezza data l’età del minore, i sanitari hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 2 di base a San Cassiano di Fabriano che prontamente si è alzata in volo per raggiungere il luogo dell’incidente. Il 17enne è stato issato a bordo e trasportato in direzione dell’ospedale regionale Torrette di Ancona.

Le condizioni del 17enne

Una volta giunto al Pronto soccorso del presidio ospedaliero anconetano è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso. Non sono emerse particolari criticità, ma si è preferito trattenerlo alcune ore in osservazione.