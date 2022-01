Incendio di un capannone a Fabriano: indagini in corso per l’origine del rogo

FABRIANO – In fiamme un capannone a Fabriano di una ditta di lavorazione materie plastiche. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 1:00 di questa mattina, 8 gennaio, nella zona industriale in via Natali. Sul posto sono intervenute le squadre pompieri del distaccamento di Fabriano, con l’ausilio dei colleghi di Arcevia, Jesi e mezzi di supporto con personale dalla sede centrale di Ancona. Complessivamente per un totale di 25 unità. L’intervento è sotto controllo e sono attualmente in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Ingenti i danni. Una volta che l’area sarà messa in sicurezza, inizieranno i rilievi per ricostruire l’accaduto, individuare il punto d’origine del rogo e capire la matrice dell’incendio.

I fatti

«Si consiglia a chi abita in zona di non aprire le finestre perché non è possibile al momento conoscere le caratteristiche del fumo che si è sprigionato dal rogo. È stata allertata l’Arpam che interverrà a breve per i rilievi», l’annuncio del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, attraverso un post su Facebook intorno alle 4 di questa mattina. I vigili del fuoco sono prontamente arrivati sul luogo dell’incendio e, grazie al supporto dei colleghi di Arcevia, Jesi e Ancona, sono riusciti ad avere il meglio sulle fiamme dopo alcune ore. Successivamente sono iniziate le operazioni per la bonifica dell’area. Sul posto anche le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Le indagini sono in corso e nessuna pista è esclusa. Anche i tecnici dell’Arpam sono intervenuti per campionare l’aria della zona e verificare l’eventuale rilascio di sostanze tossiche.