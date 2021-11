Finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del progetto “Insieme per non dimenticare”, è promosso dall'Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano

FABRIANO – Inaugurato il giardino con orto sensoriale presso la sede di via Romualdo Sassi della “Casa Madonna della Rosa” a Fabriano finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del progetto “Insieme per non dimenticare” promosso dall’Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano. L’evento è stato contrassegnato dalla consegna degli attestati e da una medaglia di ringraziamento ai professionisti Asur 2 e Ambito 10 «per il loro impegno durante l’emergenza» e arricchita da momenti d’intrattenimento curati dalla “Valigia delle Meraviglie” che, al termine, ha offerto ai tanti presenti alcuni prodotti enogastronomici tipici del territorio.

Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente dell’Associazione Casa Madonna della Rosa Onlus, Francesco Giardini, che ha spiegato come una sinergia pubblico/privato abbia permesso all’associazione di prendere in gestione dal Comune un terreno con diritto di superficie sul quale sorgerà il Giardino con Orto Sensoriale. «Lungo il percorso ellittico avremo ai lati cespugli e siepi, un campo da bocce, uno spazio per gli attrezzi ginnici e l’orto vero e proprio che si snoderà per 80 metri quadri e sarà composto da piante ad alto fusto, fioriere, un laghetto artificiale, aiuole e un ampio piazzale», le sue parole.

Successivamente a prendere la parola è stata la presidente di Attivamente, Cinzia Cimarra, che ha espresso soddisfazione per questo momento tanto atteso. «Quando ho pensato all’inaugurazione di questo orto, il pensiero è andato non solo a chi durante l’emergenza Covid ci ha lasciato ma anche a medici, infermieri, personale OSS, Protezione Civile e tutti quelli che sono stati in prima linea in questo periodo, ai quali voglio rivolgere un grande grazie».

Il pomeriggio è terminato con i volontari della “Valigia delle Meraviglie” che hanno aiutato alcuni dei residenti nella Casa Madonna della Rosa a interrare delle piantine nel nuovo orto. Le attività dell’Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano ODV proseguono ora con il ciclo di incontri formativi presso la Sala Mariani dell’Unione Montana Esino Frasassi.