FABRIANO – Dalla collaborazione tra le associazioni, “InArte” di Fabriano e “Spazio 121 Arte” di Perugia, è nata l’iniziativa “8 Personali per 8 Artisti”, rassegna d’arte che ha come scopo principale quello di rafforzare e consolidare il sodalizio tra l’Umbria e le Marche, regioni particolarmente attive nell’arte e nella creatività. «Con il patrocinio del Comune, sarà Fabriano ad ospitare presso la “Galleria delle Arti” le mostre personali di apprezzati autori del territorio: Romeo Battisti con “Essere nell’essere”, Nadia Belardi con “L’urgenza delle mani”, Angelisa Bertoloni con “Sala prova”, Luigi Cioli con “Pittura”, Pippo Cosenza con “No time – No space”, Lughia con “Merchandising”, Sergio Mustica con “Il bello e il buono” e Cecilia Piersigilli con “Dissoluzioni”», hanno evidenziato i due curatori Giuseppe Salerno e Anna Massinissa. L’inaugurazione della rassegna è prevista per oggi, domenica 27 febbraio alle 11.

Le anticipazioni

«Otto esposizioni che, fortemente caratterizzate, sono un viaggio nella poetica e nelle modalità proprie di ciascun artista. Il figurativo, l’astratto, il materico, il simbolico ed il concettuale si incontrano e si arricchiscono reciprocamente in un grande spazio espositivo la cui conformazione risulta essere la migliore metafora della complessità che connota il mondo e che l’arte è chiamata a rappresentare», le parole di presentazione utilizzate da parte dell’assessore alla Cultura del comune di Fabriano, Ilaria Venanzoni. La rassegna “8 Personali per 8 Artisti” sarà visitabile fino al prossimo 27 marzo nei locali della Galleria delle Arti, in via Gioberti, dal venerdì al sabato tra le 17 e le 20 e, in ogni altro giorno, su appuntamento telefonico (3400884571 – 3483890843) con ingresso gratuito.