Imprese, Fondazione Aristide Merloni: il digitale fa volare Best of the Apps – Appennines Local Food

FABRIANO – Il digitale fa volare Best of the Apps – Apennines Local Food. Si tratta della piattaforma digitale, nata nel 2018 e rivolta ai piccoli produttori di specialità gastronomiche dell’Appennino con lo scopo di dare impulso all’economia dell’area appenninica e che si è trasformata, lo scorso anno, da iniziativa solidale della Fondazione Aristide Merloni di Fabriano, a commerciale con l’aggiunta di nuove figure tra cui il fabrianese Jonathan Strabbioli amministratore della società stessa.

Nel 2022 la piattaforma ha potuto contare su 4.300 ordini con 50.000 vendite totali e soprattutto la presenza su 7 marketplace. «Le competenze digitali – ha commentato il presidente della Fondazione, Francesco Merloni – sono vitali per le imprese, soprattutto per quelle ubicate nelle aree interne e per quelle di piccole dimensioni. Non mi stancherò mai di ripeterlo il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture e quelle digitali sono necessarie per essere competitivie tornare a crescere. Il digitale rappresenta la vera porta di accesso al futuro», ha concluso. L’iniziativa si articola in diversi ambiti: valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, turismo, coltivazione di precisione, allevamento, salute, sicurezza del territorio. Per il 2023, il progetto punta a raddoppiare le vendite in Italia e espandere ancora di più la presenza nei mercati Europa, magari aprendone altri oltreoceano.

Gli altri progetti

Non è la sola iniziativa promossa dalla Fondazione Aristide Merloni nel corso degli ultimi anni. Basti ricordare: Best of the Apps – Apennines Discovery, un’App con navigatore Gps che guida viandanti, pellegrini e moderni camminatori in un vasto territorio tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Un vero e proprio database che racchiude un ecosistema costituito da eremi, abbazie millenarie, flora e fauna, siti storici e archeologici, informazioni logistiche su punti di ristoro e alberghi. Sono 34 i percorsi disponibili, da percorrere in bici o a piedi, filtrando per localizzazione, lunghezza e difficoltà.

Best of the Apps – Fruits of Apennines è un progetto innovativo che riguarda la “coltivazione di precisione”. Grazie a nuove tecnologie come l’ingegneria sensoristica e l’Internet of Things è possibile migliorare la resa agricola e il lavoro di chi coltiva le terre in Appennino. Sono stati realizzati quattro laboratori: Castanicoltura (Pievebovigliana – Mc) Coricoltura (Fiastra – Mc) Patata dei Sibillini e Frutti di bosco (San Nicolo’ a Tordino – Te).

Health Point è un progetto di tele-medicina realizzato a San Ginesio (Mc). Si tratta di un presidio sanitario sul territorio, che permette di svolgere esami clinici attraverso tecnologie digitali e dispositivi innovativi monitorando risultati e terapie a distanza. Grazie alla piattaforma innovativa Health Point è possibile garantire sicurezza e benessere mediante un servizio di misurazione e prevenzione, evitando al paziente di recarsi in ospedale quando non strettamente necessario.

Mappe Dinamiche digitali per la sicurezza del territorio è una rete di sensori per iper-connettere il territorio. Si tratta di una piattaforma di condivisione delle informazioni in grado di fornire in tempo reale dati sulla posizione di elementi critici per i servizi del territorio, come ad esempio le centraline elettriche. Questi elementi sono messi in rete grazie a nuove tecnologie, tra cui IOT (Internet of Things), big data, cloud, per essere consultati in caso di emergenza e calamità.

Digital Support – energie digitali per la piccola impresa è un percorso di alta formazione che la Fondazione Aristide Merloni ha realizzato insieme a Fondazione Marche, Luiss Business School e il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche. È un progetto di formazione manageriale in web e social media marketing che ha come obiettivo quello di formare consulenti e professionisti che possano sostenere le aziende del territorio nella trasformazione digitale. Digital support – sales edition è un corso di formazione online rivolto a laureati e lavoratori del settore vendite, con l’obiettivo di migliorare e apprendere le competenze necessarie per il settore vendite sul web.

ReStartApp 2020 è un progetto promosso da Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Edoardo Garrone. Un Campus di incubazione e accelerazione per le giovani imprese del territorio appenninico italiano. L’edizione 2020 di ReStartApp si è svolta a Fabriano. Il progetto ha coinvolto 15 giovani under 40 con idee e startup da realizzare nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento e agroalimentare, gestione forestale, manifattura e terziario, turismo, artigianato e cultura.

Infine, Home Sharing è un progetto realizzato a San Ginesio, che sfrutta le seconde case inutilizzate nel borgo, mettendole a disposizione dei turisti interessanti, e offrendo di rimando una piccola fonte di reddito ai proprietari. Una start-up al femminile accoglie gli ospiti e crea esperienze turistiche su misura, che vanno dall’enogastronomia, allo sport alla cultura, sfruttando anche i portali digitali.