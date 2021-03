Imprese e competenze trasversali, a Fabriano tutto pronto per il corso del progetto Face the Work

I 28 partecipanti selezionati, giovani tra i 22 e i 35 anni, frequenteranno il percorso formativo "Idee in Azione - Competenze Trasversali per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità"

FABRIANO – Ai nastri di partenza il corso sulle competenze trasversali per l’imprenditorialità frutto di sinergia tra l’università di Urbino e il comune di Fabriano, Idee in Azione: Competenze Trasversali per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità.

Il via il 12 marzo con il primo incontro del percorso formativo, organizzato nella forma di una Winter School, che si pone l’obiettivo di aiutare i partecipanti a sviluppare competenze innovative sempre più richieste dalle aziende e necessarie anche per lo sviluppo di una propria attività.

Con il supporto di docenti interni ed esterni all’ateneo di Urbino, i 28 partecipanti selezionati potranno beneficiare di una serie di attività organizzate sulla scorta del framework europeo EntreComp. «Siamo fiduciosi che il coinvolgimento dei professionisti di Warehouse Hub in qualità di docenti e l’utilizzo di project work nella struttura didattica del corso – fa sapere il direttore del corso, il prof. Eduardo Barberis – possano rappresentare dei valori aggiunti. Questo corso mira infatti all’applicazione pratica delle conoscenze acquisite e alla loro contestualizzazione nel mutevole quadro del mercato del lavoro odierno. Si tratta inoltre di un percorso sostanzialmente gratuito, reso possibile grazie alle risorse messe da Anci con il bando “Sinergie” e alla collaborazione che abbiamo sviluppato in questi anni con il comune di Fabriano in tema di ricerca e formazione indirizzate al mondo giovanile».

Proprio dal territorio di Fabriano, Comune capofila del progetto “Face the Work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia” dentro il quale si colloca lo sviluppo del percorso formativo, provengono la maggior parte degli iscritti. «Sono principalmente giovani tra 22 e 35 anni, in larga parte residenti nell’entroterra anconetano – dichiara il co-direttore del corso, il dott. Nico Bazzoli – ma non mancano partecipanti da altri contesti territoriali. Dato il perdurare dell’emergenza pandemica si è infatti optato per un corso interamente erogato online, estendendo l’iniziale limite progettuale di 15 posti dedicati in via esclusiva ai residenti nel fabrianese. Questo ha permesso di accogliere richieste di adesione provenienti da tutte le Marche, con l’intento di offrire un maggior numero di opportunità formative volte ad affrontare il nodo delle competenze necessarie per la ripartenza economica della regione».

I 6 moduli didattici in cui si articola il corso: Creatività; Vision; Mobilitare gli Altri; Pianificazione e Gestione; Fronteggiare Incertezza, Ambiguità e Rischio; Lavorare con gli altri – avranno luogo fino a giugno prossimo. Al termine, i partecipanti potranno acquisire 9 crediti formativi universitari in aree disciplinari economiche e sociologiche.