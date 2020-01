Il presidente di Confindustria a Fabriano per l’evento Diasen

FABRIANO – Ci sarà anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla due giorni organizzata a Fabriano dalla Diasen di Sassoferrato, azienda attiva nel campo dell’isolamento termico e dei materiali sostenibili per l’edilizia. Società presieduta da Diego Mingarelli, tra l’altro vicepresidente Piccola Industria di Confindustria con delega all’Europa, allo Sviluppo e coesione territoriale, alla Resilienza e al PGE.

Il presidente Boccia sarà a Fabriano il 13 gennaio prossimo al Teatro Gentile a partire dalle 17:30 per l’evento: “Diasen 2020 – da sempre sostenibili”. Interverranno anche Ermete Realacci presidente Fondazione Symbola, Carlo Robiglio presidente Piccola Industria di Confindustria, Alberto Peretti fondatore di Genius Faber, filosofo del lavoro, Gian Pietro Simonetti HR & Marketing Manager di Diasen. Il giorno successivo, 14 gennaio, all’Oratorio della Carità a Fabriano, previsto un altro convegno più tecnico e dedicato agli esperti del settore di lavoro della Diasen.

Si tratta di una manifestazione organizzata dall’azienda che ha sede nell’area industriale della città sentinate per celebrare i traguardi raggiunti nel corso di questi ultimi 20 anni e che hanno visto la Diasen primeggiare nel settore di riferimento riuscendo a ottenere numerosi appalti in Italia e in giro per il mondo.

Anche per questo è stato organizzato un secondo evento, oltre a quello a cui parteciperà il numero uno di Confindustria. Si svolgerà il 14 gennaio a partire dalle 9 all’Oratorio della Carità a Fabriano, ed è stato organizzato dagli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti industriali delle province di Ancona e Macerata, oltre alla rete delle professioni tecniche di Ancona. Il tema scelto è: Costruire mediterraneo e nuova normativa termica. Prevede interventi, fra gli altri, del presidente della Diasen, Diego Mingarelli, di esperti del settore fra professori universitari e professionisti, che proporranno relazioni sul progresso tecnologico nel settore e sulle normative in vigore.