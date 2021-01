Fabriano, l’impegno della giunta per il risparmio energetico

L'amministrazione comunale ricorda i progetti messi in capo in tre anni, per investimenti di circa 1,6 milioni di euro

FABRIANO – Risparmio energetico che garantirà anche risorse da impiegare in altri settori. Con questo spirito, l’amministrazione comunale di Fabriano, guidata dal sindaco Gabriele Santarelli, ricorda i progetti che sono stati portati avanti in questa direzione. «In soli 3 anni abbiamo eseguito e finanziato i seguenti interventi di efficientamento energetico: sostituzione impianto di illuminazione del Pala Guerrieri con fari Led, concluso; impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola Mazzini, concluso; impianto fotovoltaico sul tetto dell’immobile dell’anagrafe, in esecuzione; sostituzione di tutti i punti luce della città e della frazione di Albacina con luci Led, lavoro appaltato; nuovo impianto di illuminazione del centro storico con luci Led, progetto esecutivo consegnato». Si tratta di investimenti che valgono circa 1,6 milioni di euro.

«A questi se ne aggiungeranno altri nei prossimi anni soprattutto per la sostituzione degli impianti nelle altre strutture sportive», annuncia il primo cittadino di Fabriano. «Tutto questo porterà a un risparmio in termini di consumi di energia elettrica e quindi economici in grado di garantire alle future amministrazioni di poter gestire un bilancio solido e sano».

Santarelli rivendica la scelta di utilizzare le risorse che si hanno a disposizione per fare degli investimenti che consentiranno in futuro di avere risorse per fare nuovi lavori. «Quel milione e mezzo lo avremmo potuto spendere per sistemare le strade, lavori assolutamente necessari già avviati, ma che avranno particolare slancio nei prossimi mesi, ma senza avere poi un ritorno economico da poter lasciare a chi amministrerà dopo di noi. Una scelta in controtendenza fatta in maniera consapevole e pensando al futuro della città. Non è secondario l’effetto positivo sull’ambiente in un momento nel quale l’emergenza climatica si sta sempre maggiormente conclamando e ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte. So che non tutti lo capiranno ma noi ne siamo orgogliosi».

A proposito degli elaborati del progetto definitivo per la nuova illuminazione del centro storico, «è nostra intenzione, non appena possibile, organizzare un incontro pubblico per presentarlo alla città. Si tratta di un piano ambizioso e innovativo che esalterà i nostri beni architettonici aiutando a trasformare ancora di più il nostro centro storico nel salotto buono della città. È un progetto che si ripagherà da solo grazie alla riduzione del consumo di energia elettrica e consentirà, anche, di abbattere i costi fissi ogni anno. Dunque, oltre a riqualificare il centro storico, è anche amico dell’ambiente e delle casse del comune. Un altro tassello importante che va al proprio posto», conclude il sindaco di Fabriano.