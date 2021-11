Il debutto di Ariston Group nel listino della Borsa di Milano

Domani il debutto. Il prezzo di offerta è stato fissato in 10,25 euro per azione. In base a questo, i proventi lordi derivanti dall’offerta risultano pari a circa 915 milioni e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 3,375 miliardi

FABRIANO – Ariston Holding ha concluso con successo il collocamento istituzionale volto all’ammissione a negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il prezzo di offerta è stato fissato in 10,25 euro per azione. In base al prezzo i proventi lordi derivanti dall’offerta risultano pari a circa 915 milioni e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni, prevista per domani 26 novembre, sarà pari a circa 3,375 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 300 milioni. L’offerta consisteva in un collocamento riservato di 29.268.292 di azioni di nuova emissione da parte della Società, con un ricavo lordo di circa 300 milioni, e un’offerta secondaria di 49.000.000 di azioni esistenti da parte degli azionisti della società, Merloni Holding e Amaranta, a investitori istituzionali in diverse giurisdizioni. Le azioni in offerta rappresentano circa il 23,77% di tutte le azioni emesse dalla società immediatamente dopo il regolamento. L’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan, con il simbolo “ARIS”, è previsto per domani 26 novembre. Nello stesso giorno è previsto il pagamento delle azioni.

Il debutto in Borsa, la dichiarazione

«Sono davvero soddisfatto dell’elevato livello di interesse raccolto da tanti investitori di alto profilo e lungo termine per l’IPO di Ariston Group. La nostra offerta è stata più che interamente sottoscritta al di sopra del nostro prezzo finale di 10,25 euro per azione, con la partecipazione di oltre 140 investitori provenienti da tutto il mondo. La nostra implicita capitalizzazione di mercato di 3,375 miliardi di euro è una testimonianza del continuo e ottimo lavoro del nostro Gruppo, del nostro team di manager e delle nostre persone nel creare un player globale unico nel suo genere», ha commentato Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Group.

«Non vediamo l’ora di essere una società quotata, di capitalizzare le opportunità di crescita, di consolidare la nostra forte crescita organica con acquisizioni che ci permettano di continuare a creare valore. Con una storia di oltre 90 anni, la quotazione rappresenta una nuova fase per il Gruppo, un passo logico per sviluppare la nostra aspirazione di essere uno dei principali player globali nelle soluzioni di comfort sostenibili nell’acqua calda e nel riscaldamento. Il successo a lungo termine del nostro Gruppo, da condividere con quegli azionisti che si sono uniti a noi all’IPO, è fondamentale per me personalmente e per la mia famiglia. Non vediamo l’ora di lavorare per i nostri nuovi azionisti per premiare la loro fiducia nella nostra strategia», ha concluso.