Fabriano, igienizzarsi le mani sarà più facile grazie ad Ariston Thermo

Il nuovo prodotto appena lanciato si chiama Igea Care, ideato sia per ambienti interni che esterni. Fornisce acqua calda, sapone igienizzante e asciugatura ad aria. In autunno alcuni prototipi saranno donati all'Humanitas di Rozzano

FABRIANO – Lavare e igienizzare le mani ovunque, in modo confortevole e nel rispetto dell’ambiente: questa la filosofia alla base del nuovo prodotto annunciato da Ariston Thermo Group, società internazionale di Fabriano con posizione di leadership nel mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, il cui nome è Igea Care.

Si tratta di un prodotto ergonomico e dal design innovativo curato da Umberto Palermo, ideato sia per ambienti interni che esterni che fornisce acqua calda, sapone igienizzante e asciugatura ad aria, garantendo a tutti la possibilità di igienizzarsi le mani in maniera confortevole, pratica ed efficiente, ovunque. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, l’igiene delle mani rappresenta la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni come quella del Covid-19.

«Grazie allo spunto di UP Design e al lavoro del nostro team, è con orgoglio che oggi presentiamo questo innovativo concetto di prodotto, che porterà importanti cambiamenti nel lavaggio delle mani negli ambienti pubblici. Igea Care permetterà a tutti di lavarsi le mani fuori casa in maniera igienica e confortevole, come se ci si trovasse a casa propria: da sempre il nostro Gruppo si impegna nel garantire a tutti il massimo comfort di cui hanno bisogno, dove ne hanno bisogno», afferma Giorgio Scaloni, Executive Vice President della Business Unit Water Heating di Ariston Thermo.

«È nei momenti di difficoltà e di cambiamento che l’ingegno traduce i bisogni in progetti creativi. Alla necessità di igienizzare frequentemente le mani abbiamo risposto con una soluzione confortevole, accessibile, sostenibile ed efficace. Ho l’onore di disegnare da più di dieci anni i prodotti Ariston Thermo e con le divisioni di ingegneria, marketing e design formiamo insieme un’unica squadra che si impegna a raggiungere obiettivi comuni», afferma Umberto Palermo, fondatore di UP Design e ideatore del concept.

In autunno, alcuni prototipi del prodotto verranno donati e installati presso l’ospedale Humanitas di Rozzano dove, dato il continuo flusso di persone, sono particolarmente utili strumenti che consentono di igienizzare le mani frequentemente e con efficacia. Altri esemplari di Igea Care verranno installati presso punti vendita della Grande Distribuzione e Residenze Sanitarie Assistenziali in diversi Paesi europei come Italia (Leroy Merlin, Bricoman, Gruppo Comini), Spagna (Eugenio Pereda), Portogallo (Lizgracios e Associação Emilia Conceição Babo) e Francia (Bricoman France). Il prodotto finale destinato alla vendita sarà invece pronto per i primi mesi del 2021.