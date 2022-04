Fabriano, Gruppo Fedrigoni: acquisita quota di maggioranza di Tageos, risvolti positivi anche per la divisione Paper

FABRIANO – Il Gruppo Fedrigoni, attore globale di riferimento nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, annuncia l’acquisizione della maggioranza di Tageos, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di inlays (inserti) e tag RFID, con sede a Montpellier, in Francia, e ulteriori uffici per la vendita, la ricerca e sviluppo e le operations in Germania, Stati Uniti, Hong Kong e Cina. Tageos ha un potenziale di crescita molto al di sopra della media dell’industria RFID. La domanda in rapido aumento, da parte dei clienti e del mercato, di inlay (inserti) RAIN RFID (UHF) e NFC (HF) innovativi e di alta qualità – che consentono alle aziende di digitalizzare la loro offerta di prodotti – comporta la necessità di una continua espansione del business per garantire una crescita profittevole. Con quest’operazione Fedrigoni acquisisce la maggioranza del capitale di Tageos dagli attuali azionisti, ovvero il fondo di venture capital New Fund e i fondatori storici dell’azienda, che manterranno le proprie posizioni di leadership nella società. Come parte dell’accordo, Fedrigoni potrà esercitare il diritto di rilevare le restanti azioni di Tageos in futuro.

Le parole dell’ad di Fedrigoni Marco Nespolo

Grazie a questa acquisizione – la settima negli ultimi due anni tra Italia, Spagna, Messico e Stati Uniti – Fedrigoni rafforza la sua posizione di terzo player al mondo nei materiali autoadesivi attraverso numerosi brand come Arconvert, Manter e Ritrama, portando ulteriore valore ai clienti nei mercati in cui opera, quali food, wine&spirits, cosmetico, sanitario e farmaceutico. Inoltre, il Gruppo consolida la sua quota di mercato in aree strategiche quali il commercio al dettaglio, la logistica e le applicazioni industriali. L’operazione creerà nuove opportunità anche per la divisione Paper, in particolare nel segmento del packaging di lusso, dove è sempre più importante trovare soluzioni per tutelare i marchi, verificarne l’autenticità e prevenire la contraffazione, soprattutto a seguito alla crescita esponenziale dell’e-commerce.

«Grazie a quest’acquisizione entriamo nel mercato delle ‘etichette intelligenti’, proseguendo la nostra strategia di continuo ampliamento dell’offerta in tutti i segmenti adiacenti più attrattivi e promettenti», il commento di Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni che nelle Marche ha stabilimenti a Fabriano, Sassoferrato, Pioraco e Castelraimondo. Anche Matthieu Picon, co-fondatore e CEO di Tageos, esprime la sua soddisfazione. «Essere sostenuti e supportati dal Gruppo Fedrigoni, e dal suo azionista di maggioranza Bain Capital, ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra espansione nel mercato globale e di proseguire la nostra crescita come leader di mercato negli inlays e tag RFID. I nostri clienti, presenti e futuri, accoglieranno con entusiasmo Fedrigoni e la sua offerta. Sono pienamente convinto che sia il DNA che le ambizioni delle due aziende combacino perfettamente e questo costituirà una solida base per il nostro successo congiunto».