Grande successo per il Festival del Disegno 2022 organizzato da Fabriano 

FABRIANO – Si è confermato anche quest’anno un successo il Festival del Disegno, curato da Fabriano e arrivato alla settima edizione.

Petali, foglie, carta, colori, penne e piume hanno attraversato tutta l’Italia per un mese, partendo sabato 10 e domenica 11 settembre dal Castello Sforzesco di Milano, con due giornate dedicate al disegno in tutte le sue forme: oltre 15.000 persone, tra grandi e piccini, con 1.130 partecipanti agli Atelier d’Artista e più di 200 spettatori per la performance live finale.

Sono state toccate 90 città con il tour Fabriano is All Around e 100 realtà tra musei, scuole, associazioni culturali, biblioteche, giardini, istituzioni di tante città grandi e piccole.

Tra incontri, workshop e tour sono stati più di 300 gli eventi in cui si è parlato di disegno e in cui si è utilizzata una carta dalla qualità pensata appositamente per l’occasione. Una vetrina di indiscusso spessore per la città di Fabriano.

«Anche questa settima edizione è riuscita a raccogliere un grande pubblico – ha commentato Chiara Medioli Fedrigoni, presidente Fondazione Fedrigoni Fabriano – dai più piccoli agli adulti, coinvolgendo anche i teenager che con il loro entusiasmo ci hanno confermato ancora una volta quanto sia importante promuovere e sostenere il disegno perché, come linguaggio universale per sua natura, riesce a unire, divertire, stimolare e insegnare a tutte le età».

Un’edizione che ha visto la collaborazione di Giulia Orecchia ed un’edizione in cui tutte le forme del disegno sono state protagoniste: illustrazione, calligrafia, collage, acquerello, stampa, per provare, sperimentare, divertirsi e imparare con tanti artisti che hanno guidato i partecipanti alla scoperta dei propri talenti: Alicia Baladan, Mattia Bonora, Silvia Gasparetto, Alberto Madrigal, Ettore Tripodi in collaborazione con Collezione Ramo e Rossana Maggi.