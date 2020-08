Fabriano, grande partecipazione per il primo bando di Make Digital

Sono state registrate 53 domande, a fronte delle 20 borse di mobilità, 10 per il Regno Unito e 10 per Malta. «L’iniziativa aiuterà i giovani più svantaggiati a fare impresa, stimolando il loro senso di iniziativa»

FABRIANO – Alla mezzanotte del 3 agosto sono state registrate 53 domande, a fronte delle 20 borse di mobilità (10 in Regno Unito e 10 a Malta) disponibili con il primo bando del Programma Europeo Erasmus + destinato a giovani neodiplomati nelle Marche negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020: tra queste anche una studentessa residente in Campania, diplomatasi nelle Marche.

Le prime 20 mobilità previste dal bando appena scaduto fanno parte di un pacchetto complessivo di 90 dell’intero progetto – 25 per Regno Unito, 20 per Malta, 25 in Belgio e 20 in Francia – per i quali faranno seguito, a cominciare dal prossimo mese di ottobre, ulteriori e specifici bandi. Il tutto grazie al progetto “MA.K.E. D.I.G.I.T.A.L. Erasmus +” che vede coinvolti Gal Colli Esini San Vicino (capofila), I.P.S.I.A Don Pocognoni di Matelica; I.P.S.S.A.R.T “Varnelli” di Cingoli, Liceo Classico “Francesco Stelluti” di Fabriano, I.I.S. Bettino Padovano di Arcevia, Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Fabriano, Associazione Nazionale Comuni Italiani Marche; Provincia di Ancona – Settore III Istruzione Formazione Lavoro; Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Marche; Formamentis s.r.l.; Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche; Gal Piceno.

«L’iniziativa – ha evidenziato il presidente del Gal Colli Esini-San Vicino, Riccardo Maderloni – aiuterà i giovani più svantaggiati a fare impresa, stimolando il loro senso di iniziativa, ad approcciarsi al mercato del lavoro in maniera più consapevole, ma anche a vivere il proprio territorio come fonte di nuove opportunità e non come terra devastata dalla quale è solo possibile fuggire».

I programmi di mobilità avranno una durata di 3 mesi e potranno parteciparvi i giovani neodiplomati degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 provenienti da istituti scolastici marchigiani di 4 indirizzi di studio: “Amministrazione Finanza e Marketing”, “Sistemi Informativi Aziendali”, “Turistico”, e “Sistemi di Moda”.

La selezione dei tirocinanti sarà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata da GAL Colli Esini San Vicino, al termine della selezione sarà formata una graduatoria di merito.