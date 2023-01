Fabriano: la Giunta pronta a varare progetti su digitalizzazione ed efficientamento energetico

FABRIANO – L’agenda 2023 della Giunta di Fabriano a guida Daniela Ghergo è composta, oltre che dal riavvio di numerosi cantieri, anche a una rinnovata attenzione verso la digitalizzazione e l’efficientamento energetico. Senza dimenticare il sociale. «La linea di fondo sarà sempre lo sguardo alle fasce più deboli della popolazione, la difesa del lavoro nel nostro territorio e dei servizi sanitari. In questi percorsi anche la Regione dovrà fare la sua parte perché le molte promesse sull’importanza della nostra area e sul mantenimento dei servizi ora andranno rese concrete».

I progetti

Nella prima metà del 2023 l’Amministrazione comunale di Fabriano avvierà un progetto di “cittadinanza digitale” per abilitare tutti i cittadini ai nuovi servizi digitali che verranno attivati grazie ai progetti PNRR finanziati nell’ambito della “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”. In ambito energetico, l’attività dell’Ente si articolerà su 4 fronti: «Efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, con l’estensione dell’illuminazione a led anche alle frazioni e su nuovi impianti; efficientamento energetico del patrimonio comunale (uffici, scuole, impianti sportivi); installazione di fonti rinnovabili su beni di proprietà comunale; promozione di Comunità Energetiche», sottolinea Ghergo confermando come l’obiettivo sia anche quello di ridurre la spesa energetica e favorire la decarbonizzazione della città. Sarà realizzato un Piano Strategico di Sviluppo «a cui abbiamo già iniziato a lavorare e che richiederà il coinvolgimento degli attori economici e sociali del nostro territorio in modo da delineare quelle che saranno le linee di sviluppo di Fabriano e del comprensorio nel medio/lungo periodo. Abbiamo dimostrato che Fabriano è viva e vivace, che quando si organizzano eventi è attrattiva, che la sua bellissima piazza se valorizzata non ha eguali ed è il cuore della città. Che il nostro splendido teatro è l’anima della cultura e risplende senza temere confronti. E, soprattutto, che un ritrovato entusiasmo diventa motore di crescita. Tutti, cittadini, associazioni e imprese – conclude il sindaco Ghergo – saranno chiamati ad esserne protagonisti».